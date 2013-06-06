پروژه هاي مهر ماندگار دانشگاه علوم پزشكي كردستان به بهره برداري مي رسند

به گزارش خبرگزاري مهر، طيب قديمي گفت: با توجه به وسعت حوزه سلامت، درمان، بهداشت و آموزش اقدامات خوبي در راستاي ارتقاء شاخصهاي سلامت سال 91 در بخشهاي مختلف صورت گرفته است.

وي ادامه داد: در حوزه آموزش افزايش تعداد رشته هاي تكميلي، ارتقا مرتبه اعضاي هيئت علمي و مصوب شدن دو مركز تحقيقات از جمله مركز تحقيقات عوامل تاثيرگذار در سلامت و مركز تحقيقات بهداشت محيط كه نويد دهنده ارتقاء حوزه سلامت در بحث آموزش دانشگاه است، اجرايي شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان افزود: در حوزه بهداشت هم اقدامات خوبي صورت گرفته است كه از آن جمله مي توان به افزايش شاخصهاي سلامت در زمينه دسترسي به آب آشاميدني سالم، دسترسي به واكسيناسيون، بهداشت محيط و بيماري هاي واگير و غير واگير اشاره كرد.

قديمي يادآور شد: در سال 91 در حوزه درمان نيز در راستاي اجرايي كردن سياست هاي دولت خدمتگزار و همسو كردن همه منابع مالي دانشگاه و پشتيباني وزارت متبوع، احداث سه مركز درماني در استان انجام شد.

وي گفت: مركز جراحي قلب شهيد بروجردي در سنندج با دارا بودن سه اتاق عمل، هشت تخت CCU ، هشت تخت ICU و 32 تخت بستري، به زودي به بهره برداري مي رسد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان در پايان عنوان كرد: بهره برداري از درمانگاه تخصصي دندانپزشكي و تجهيز بيمارستان سروآباد از ديگر پروژه هاي مهر ماندگار استان به شمار مي روند.

امیددادن به بیماران از ابزارهای توانمند انجمن های حمایتی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان دادن امید به مبتلایان بیماری های مزمنی هم چون ام اس را از سرمایه ها و ابزارهای توانمند انجمن های حمایتی ذکر کرد.

طیب قدیمی در اين رابطه اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما گاهی تفسیرهایی خارج از مبانی دین مبین اسلام از موضوعات مختلفی همچون داشتن ترحم به افراد بیمار و نیازمند می شود.

وي با اشاره به اینکه ترحم همواره دارای بار منفی نیست و گاهی هم لازم است، عنوان کرد: زمانی که ترحم دارای خصوصیاتی هم چون منت گذاشتن، اذیت کردن و ریاکاری باشد امری نادرست محسوب می شود اما زمانی که از روي نوع دوستي و دلسوزی اقدام به کمک و یاری رساندن به افراد محتاج و نیازمند کنیم امری خداپسندانه و انسان دوستانه است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان با اشاره به اينك بیماری های مزمنی هم چون سرطان و ام اس به سادگی قابل درمان نبوده، افزود: دولت به تنهایی قادر به خدمت رسانی به بیماران مزمن نیست و لذا انجمن ها با هدف ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به این بیماران راه اندازی شده اند.دادن امید و کاهش استرس یکی از سرمایه ها و ابزارهای توانمند انجمن های حمایتی است که باید به خوبی از آن بهره برد.

وی با تاکید بر اینکه بحث بیمه برای پوشش برخی بیماری ها در کشور نیاز به بازنگری دارد، عنوان کرد: باید شرایطی بدون شعار و تعارف در این راستا ایجاد شود چراکه بیماران خاص نیازمند توجه بیشتری هستند.