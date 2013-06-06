197 نفر رقابت انتخاباتی خود را برای کسب 13 کرسی شورای شهر زنجان آغاز کردند

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در انتخابات چهارمین دوره شورای های اسلامی شهر زنجان 197 نفر برای کسب 13 کرسی شورای شهر به رقابت می پردازند که پیشتر تنها 9 نفر عضو شورای شهر زنجان بودند.

وی با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی اعضای شورای شهر زنجان از امروز( پنج شنبه) 16 خرداد آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت افزود: از این تعداد 27 نفر را بانوان و 170 نفر را آقایان تشکیل می دهند.

کاظمی در ادامه از آغاز فعالیت انتخاباتی 11 نفر از دواطلبان عضویت شورای شهر در شهر ارمغانخانه و 11 نفر شهر نیک پی( زنجانرود) خبرداد.

فرماندار زنجان افزود: نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر 13 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر 13 نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند.

کاظمی افزود: هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري زنجان در اجراي ماده 52قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

وی ادامه داد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

داواطلبان تائید صلاحیت شده شهرهای زنجان، ارمغانخانه، نیک پی( زنجانرود) لازم است به منظور کسب اطلاع از وضعیت کد انتخاباتی خود به پرتابل فرمانداری زنجان به آدرس http://www.zanjan.gov.ir/ مراجعه کنند.