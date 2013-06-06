هلاکت سرکرده لواء الاسلام در القصیر/ واکنش وزارت خارجه سوریه به نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اتحادیه عرب در جنگ کنونی در سوریه طرف اساسی است و دمشق به تصمیمات صادره از آن توجهی نمی کند.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه سوریه در واکنش به نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب ضمن اعلام این مطلب افزود: مصوبات و نشستهای تکراری اتحادیه عرب در سطح رهبران و وزیران خارجه برای سوریه اهمیتی ندارد.

منبع سوری بیان کرد: اتحادیه عرب هرگز طرفی در حل بحران سوریه نبوده است بلکه عامل ادامه بحران و در واقع طرف اصلی آن بوده است.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: اتحادیه عرب ابزاری در دست کشورهایی عربی است که طرحهای غربی ها را پیاده می کنند.

از سوی دیگر منابع سوری در القصیر از کشته شدن محمد السمر فرمانده موسوم به گردان موسوم به لواء الاسلام در منطقه الصالحیه در شمال القصیر خبر دادند.