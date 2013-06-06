تیم فوتبال سپیدرود رشت صاحب یک اسپانسر قوی می شود

حسین خاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم فوتبال سپید رود رشت یکی از باشگاه های قدیمی و مردمی نه تنها استان بلکه کشور است و زیبنده این تیم نیست که در لیگ دسته دوم حضور داشته باشد.

وی اظهارداشت: مدیران سابق این تیم زحمات بسیار زیادی برای این باشگاه کشیده اند و در برهه ای که بخش خصوصی جزء هزینه برآیندی از فوتبال نمی برد، سعید نجفی در یک دهه اخیر حمایت های بسیار فراوانی از این تیم داشته اند اما جا دارد اکنون با یک حرکت عظیم این باشگاه پرطرفدار را با یک برنامه ریزی اصولی و درست به لیگ برتر فوتبال کشور نزدیک کنیم.

مدیرعامل شرکت بازرگانی ستاره کاسپین گفت: شرکت بازگانی ستاره کاسپین همانطور که از اسمش پیداست یک شرکت بازرگانی است اما بنا دارد در راستای گسترش فعالیت هایش در بخش ورزش نیز ورود کند.

وی تصریح کرد: مدیریت فعلی باشگاه سپیدرود قصد واگذاری این تیم را دارد، از آنجا که هدف همه سربلندی تیم محبوب این شهر است، ایشان ( سعید نجفی) همچنان مدیریت تیم را بر عهده داشته تا با همکاری هم این تیم احیا شود.

خاکزاد تاکید کرد: مشاوران ورزشی شرکت ستاره کاسپین برنامه ای مدون برای روند صعودی این باشگاه تدوین کرده اند که با حمایت های مالی این شرکت دستیابی به این مهم دور از انتظار نیست.

وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از وضعیت نگران کننده ای که برای تیم های داماش و ملوان بوجود آمد است، گفت: این تیم ها مدیران خوب و با تجربه ایی همچون عابدینی و درودگر دارند و می توانند بزودی خود را از این پروسه سخت نجات دهند، سپیدرود نیز تا کنون با حمایت های بی دریغ سعید نجفی توانسته سرپا بماند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی ستاره کاسپین در ادامه با اشاره به نتیجه مذاکرات با مالک سپیدرود یادآورشد: این شرکت به عنوان اسپانسر به مجموعه مزبوراضافه می شود تا شور و شادی یکبار دیگر به مردم رشت هدیه شود.

مدیرعامل فعلی باشگاه سپیدرود رشت نیز ضمن تائید این موضوع گفت: مذاکرات خوبی با مدیران شرکت بازرگانی ستاره کاسپین داشته ایم آنها نیز دغدغه موفقیت و سربلندی این تیم را دارند از اینرو مانعی ندیدیم که این اتفاق صورت نگیرد.

سعید نجفی افزود: سپیدرود تیمی نیست که روی زمین بماند خواهان فراوانی دارد اما نباید اجازه دهیم عده ای با ورود به این باشگاه مطامع شخصی خود را دنبال کنند ولی حسین خاکزاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خوبی جهت اسپانسری ارائه داد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: با اتفاق افتادن این رویداد تیم فوتبال سپیدرود رشت نیز بتواند پس از سال ها در سطح اول فوتبال کشور بدرخشد.