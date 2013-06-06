عملیات اجرایی طرح فاضلاب گلوگاه تا دو سال آینده اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي حسين زاده صبح پنجشنبه در مراسم توديع و معارفه مديران آب و فاضلاب شهرهاي بهشهر و گلوگاه افزود: قرارداد مطالعات فاضلاب شهر گلوگاه منعقد شده و اگر اعتبارات لازم تخصيص يابد در سال آينده رديف اجرايي اين پروژه را دريافت خواهيم کرد.



وي ادامه داد: با تلاش همكاران توانستيم با احداث ايستگاه پمپاژ در مدت كوتاه، نسبت به ذخيره سازي آب شرب در مخزن پنج هزار متر مكعبي و انتقال آن به شبكه توزيع، مشكل كمبود آب شهر گلوگاه را برطرف کنیم.

حسين زاده اضافه کرد: مجوز احداث آب شيرين كن براي شهرهاي بهشهر و گلوگاه را دريافت کردیم و عمليات اجرايي آن توسط بخش خصوصي آغاز خواهد شد.



مدير عامل آب و فاضلاب مازندران گفت: در سال مزين به حماسه سياسي و اقتصادي مردم قدر شناس ايران اسلامي در 24 خرداد حماسه عظيمي را خلق خواهندکرد تا دشمنان انقلاب به بصيرت و درايت اين مردم پي ببرند.

حسين زاده افزود: اين حماسه ها نه تنها در انتخابات بلكه درتمام مراحل زندگي بايد جاري شود وهر كس درحيطه وظيفه خود بتواند حماسه اي خلق كند.



وي ياد آور شد: براي ارائه خدمات بهتر به مردم، شركت آب وفاضلاب به يك تفكر نو و جوان روی آورده و تيم مديريتي از افراد متخصص و جوان شكل گرفته است.

حسین زاده گفت: توانستيم در چند سال اخير فعاليتهاي چشمگير و محسوسی داشته باشيم.

بهبود آب آشامیدنی گلوگاه

فرماندار گلوگاه نیز گفت: در چند سال اخير در وضعيت آب آشاميدني استان و شهرستان گلوگاه تحولات زيادي اتفاق افتاده است كه اين مهم نشان از جديت، پشتكار و تلاش كاركنان شركت دارد.

سمیع الله مظفري افزود: بهترين كارها نزد خداوند خدمت به مردم بوده و همه بايد هدف خود را به اين سمت سوق دهيم.



در پايان سيد احمد احمدي آزاد و علي مهدوي به ترتيب به عنوان سرپرستان امور آب و فاضلاب مناطق گلوگاه و بهشهر منصوب شدند.