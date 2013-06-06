راههای عشایری شهرستان شیروان مرمت می شود

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اختصاص بیش از 2 میلیارد ریال از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی، کار مرمت راههای عشایری این شهرستان آغاز شده است.

وی از بهره برداری ایل راه عشایر در منطقه ییلاقی شاه جهان شیروان تا پایان سال جاری خبرداد و اظهار داشت: هم اکنون کار شن ریزی، احداث ابنیه فنی، گابیون بندی و ایجاد آب نما در این منطقه ییلاقی در دست اجرا قرار گرفته است.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت برخورداری عشایر از راه های دسترسی به محل های استقرار آنها، گفت: تلاش می کنیم تا با توسعه ، ساخت، ساماندهی و مرمت راههای عشایر از مشکلات این قشر کاسته شود.

وی دسترسی آسان به محل های استقرار عشار در ییلاق های اصلی شاه جهان، کوه باغان، دره بردر، کوه فاطمه خانم و گلیل را از نیازهای ضروری عشایر این شهرستان عنوان کرد.

ابراهیمی افزود: با صرف اعتباری معادل 800 میلیون ریال از محل اعتبارات سال 90 تملک دارایی های استان، 260 کیلومتر مسیر راه عشایری اصلاح و 10 کیلومتر نیز شن ریزی شده است.

رئیس اداره امور عشایری شیروان تصریح کرد: تاکنون تنها 300 میلیون ریال از هزینه های انجام شده پرداخت و 500 میلیون ریال آن باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان شیروان با داشتن هزارو 864 خانوار عشایری، 700 کیلومتر راه عشایری دارد.