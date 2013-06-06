درآمد گمرکات قم به بیش از 95 میلیارد تومان رسید

احمد ذاکری در گفتگو با مهر با اشاره به درآمد 95 میلیارد و 300 میلیون تومانی گمرکات استان قم از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: از مجموع کل این درآمد تا کنون، مبلغ 78 ميليون تومان درآمد استانی و 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مبلغ 7 میلیارد 400 میلیون تومان وصول شده است.

وی همچنین با اشاره به میزان صادرات انجام شده از گمرکات استان طی این مدت بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون مقدار 16 هزار و 437 تن انواع كالا از قبيل کفش، صندل، كتاب، مصنوعات فلزي، مواد و محصولات خوراکی، مصنوعات شيشه‌اي، مواد و مصنوعات پلاستيكي، مواد شوينده و سفيد كننده و البسه به کشورهای دیگر صادر شده است.

رصد 68 درصدی صادرات استان قم

مدیر کل گمرکات قم ارزش صادرات انجام شده را 29 ميليون و 515 هزار دلار عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 29 و از لحاظ وزن 68 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه یادآور شد: کشورهای هدف صادرات گمرکات استان در این مدت كشورهاي عراق، افغانستان، امارات، ارمنستان، ازبكستان و لبنان بوده است.

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود به میزان وارداتی که از طریق گمرکات قم انجام شده است اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون مقدار 11 هزار و 766 تن كالا به ارزش 56 ميليون و 980 هزار دلار از طريق گمركات استان قم به كشور وارد شده است.

وی تصریح کرد: این مقدار واردات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 18درصد و از نظر ارزش 9 درصد افزایش داشته است.