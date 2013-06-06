همگانی کردن ورزش بانوان همدانی در دستور کار است

اشرف جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مادران محور سلامتی و شادابی خانواده و جامعه هستند و با توجه به اهمیت ورزش در سلامتی و شادابی انسان ها باید بستر ورزش برای بانوان فراهم شود.

وی افزود: در شهر همدان 20 ایستگاه ورزش صبحگاهی فعال است که طبق زمانبندی از ساعت 7 تا 8 صبح این ایستگاه ها در اختیار بانوان قرار دارد و از بهترین مربیان برای آموزش در این ایستگاه ها استفاده می شود.

نایب رئیس بانوان هیئت ورزش های همگانی استان همدان با بیان اینکه سه پارک همدان ویژه بانوان در نظر گرفته شده، عنوان داشت: از 28 کمیته ای که در هیئت ورزش های همگانی همدان فعال است همین تعداد نیز برای بانوان فعال است که بانوان می توانند در هر کدام از 28 کمیته فعالیت کنند.

وی با اشاره به مشارکت و اقبال بانوان همدانی به ورزش‌های صبحگاهی عنوان کرد: اقبال بانوان ورزشکار نزدیک به دو برابر آقایان است که این نشان می دهد تا چه اندازه بانوان به سلامتی خود اهمیت می دهند.

جاوید همچنین تاکید کرد: ورزش‌های همگانی همدان با خانواده‌ای افرون بر ۵۰ هزار در همدان فعالیت می کنند که همین موضوع باعث شده هیئت ورزش های همگانی در چندین سال گذشته به عنوان برترین هیئت در کشور شناخته شود.

وی همچنین گفت: این رتبه کار را برای سال جاری و سال های آینده سخت تر می کند چراکه از یک طرف باید بتوان این جایگاه را حفظ کرد و از طرفی دیگر باید همچنان در مسیر پیشرفت قدم بر داشت.

جاوید درباره کلاس های مربیگری و همایش ها عنوان کرد: در سال گذشته 12 دوره کلاس مربیگری برگزار شد اما در سال 92 باید 50 کلاس برگزار شود.

وی گفت: هر ساله بیش 250 همایش مختلف خانوادگی و ویژه بانوان در سطح استان همدان برگزار می شود که این تعداد باید افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی در پایان گفت: شاخص توسعه پیشرفت یک جامعه نشاط، شادابی و سلامتی در جامعه است که این موضوع مگر با توجه ویژه به ورزش محقق نخواهد شد.