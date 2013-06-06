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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

واکنش صهیونیستها به پیروزی ارتش سوریه در القصیر

واکنش صهیونیستها به پیروزی ارتش سوریه در القصیر

رسانه های رژیم صهیونیستی با اشاره به پیروزی مهم ارتش سوریه در القصیر و بازپس گیری آن از گروههای مسلح، به تقویت جایگاه بشار اسد پس از این دستاورد بزرگ اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال اول تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به پیروزی ارتش سوریه در القصیر گزارش داد: اگر دخالت حزب الله نبود این پیروزی رقم نمی خورد و ارتش سوریه پیروزی نظامی و روحی و معنوی بزرگی در شهر القصیر به دست آورد.

از سوی دیگر کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به این ییروزی ارتش سوریه بیان کرد: سیطره ارتش سوریه بر القصیر امنیت جغرافیایی از درعا تا شهرهای ساحلی را ایجاد کرد و مخالفان در مسیر افول هستند و بشار اسد فائق است.

در این گزارش آمده است: سیطره ارتش سوریه بر القصیر پیروزی مهم برای بشار اسد و شکستی سخت برای گروههای مسلح سوری است.

خبر دیگر اینکه احمد سلیمان رئیس هیئت کُردهای سوری پس از دیدار با مقامات روسی اعلام کرد: کُردها به شکل مستقل در نشست ژنو 2 شرکت می کنند زیرا مخالفان متحد نیستند.

از سوی دیگر منابع وابسته به اتحادیه عرب اعلام کردند: مخالفان سوری به سبب نداشتن معیارهای لازم نمی توانند کرسی سوریه را در این اتحادیه صاحب شوند و اتحادیه عرب از راه حل سیاسی در سوریه حمایت می کند.

کد مطلب 2070235

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