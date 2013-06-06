واکنش صهیونیستها به پیروزی ارتش سوریه در القصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال اول تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به پیروزی ارتش سوریه در القصیر گزارش داد: اگر دخالت حزب الله نبود این پیروزی رقم نمی خورد و ارتش سوریه پیروزی نظامی و روحی و معنوی بزرگی در شهر القصیر به دست آورد.

از سوی دیگر کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به این ییروزی ارتش سوریه بیان کرد: سیطره ارتش سوریه بر القصیر امنیت جغرافیایی از درعا تا شهرهای ساحلی را ایجاد کرد و مخالفان در مسیر افول هستند و بشار اسد فائق است.

در این گزارش آمده است: سیطره ارتش سوریه بر القصیر پیروزی مهم برای بشار اسد و شکستی سخت برای گروههای مسلح سوری است.

خبر دیگر اینکه احمد سلیمان رئیس هیئت کُردهای سوری پس از دیدار با مقامات روسی اعلام کرد: کُردها به شکل مستقل در نشست ژنو 2 شرکت می کنند زیرا مخالفان متحد نیستند.

از سوی دیگر منابع وابسته به اتحادیه عرب اعلام کردند: مخالفان سوری به سبب نداشتن معیارهای لازم نمی توانند کرسی سوریه را در این اتحادیه صاحب شوند و اتحادیه عرب از راه حل سیاسی در سوریه حمایت می کند.