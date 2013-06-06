ماجرای شب جنجالی در ستاد یکی از کاندیداها/ تسهیلات ترافیکی برای نامزدهای ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری رئیس پلیس کشور با اشاره به اتفاقات رخ داده در همایش انتخاباتی حسن روحانی در جماران گفت: کاندیداها قول دادند و باید پیرو جریان فتنه و فتنه گران نباشند حال ممکن است عده ای از برنامه های تبلیغاتی سوءاستفاده کرده و اقدام به ایجاد جنجال در برنامه های تبلیغاتی کنند. اعضای ستادهای تبلیغاتی باید مراقب اوضاع باشند و اگر نتوانند این گونه برنامه ها را کنترل کنند، پلیس وارد عمل می‌شود.

فراخوان مشمولان سال 74 به قبل به سربازی

در این هفته سازمان وظیفه عمومی با صدور اطلاعیه ای از مشمولان متولد سال 74 تا 55 که برگه اعزام به خدمت دریافت کرده اند، خواست برای اعزام به سربازی صبح روز نوزدهم خرداد ماه در محل سازمان وظیفه عمومی هر شهرستان حاضر شوند در صورتیکه هر فردی به هر دلیلی در زمان اعزام حاضر نشود، غایب محسوب می شود و کسانیکه برگ سبز اعزام دریافت نکرده اند، می توانند به مراکز پلیس +10 مراجعه و برگه اعزام به خدمتشان را دریافت کنند.

پوشش ترافیکی روزانه برنامه های 6 کاندیدا

سردار رحیمی رئیس پلیس راهور تهران در مورد اقدامات پلیس برای تسهیل ترافیک برنامه های کاندیداها گفت: تمامی برنامه های انتخاباتی کاندیداها در پایتخت پوشش ترافیکی داده می شود و ماموران برای تسهیل ترافیک در مکان هایی که کاندیداها برنامه برگزار می کنند، حاضر می شوند. روزانه به طور متوسط 6 برنامه از سوی پلیس پوشش ترافیکی داده می شود، البته باید به هواداران کاندیداها و اعضای ستادها هشدار بدهیم که در صورت ایجاد راهبندان و یا مشکلات ترافیکی با آنها برخورد می شود.

دستگیری دو نفر در ماجرای فروش مشروبات الکلی در رفسنجان

رئیس پلیس کشور در مورد حادثه رفسنجان گفت: متاسفانه در این حادثه 6 نفر به علت مصرف مشروبات الکلی جانشان را از دست دادند و بیش از 300 نفر نیز مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند از مردم شهر شهیدپرور رفسنجان بعید است که این اقدامات را انجام دهند به همین دلیل پلیس تحقیقات خود را در خصوص شناسایی عوامل اصلی توزیع کننده مشروبات آغاز کرده است. البته تاکنو دو نفر در این باره شناسایی و دستگیر شدند. طی هشت سال گذشته به جز رفسنجان در بندرعباس و شیراز نیز شاهد فروش مشروبات الکلی سمی بودیم، فروش مشروبات تقلبی در ساز و سمی جرمش سنگین تر است. پلیس با تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی قاطعانه برخورد می کند.

ترافیک سنگین در جاده های کشور

در حالیکه روزهای پایانی هفته تعطیل است، ترافیک در جاده های منتهی به پایتخت و شمال کشور از روز دوشنبه سنگین گزارش شده است. ترافیک در برخی از جاده ها همانند هراز، چالوس و فیروزکوه به قدری سنگین بود که رانندگان برای سفر باید سه برابر زمان عادی را در جاده ها سپری می کردند.

جلوگیری از کج‌روی ها و ناهنجاری ها در جامعه

سردار منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی اجتماعی که در جمع معاونانش صحبت می کرد، با بیان اینکه می توانیم جلوی کج‌روی‌های اجتماعی و ناهنجاریهای اخلاقی را بگیریم، گفت: برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه باید از عنصر خلاقیت و نوآوری استفاده کنیم تا زمانیکه به روشهای سنتی بخواهیم جلوی بدحجابی و ناهنجاریهای اجتماعی را بگیریم نمی توانیم زیاد موفق باشیم، البته من از کارکرد گشت ارشاد راضی هستم.