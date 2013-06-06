دکتر ولایتی می تواند از ظرفیت هاشمی رفسنجانی به نحو احسن استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن پور محمد صبح پنجشنبه در جمع جوانان و دانشجویان در رشت افزود: دکتر ولایتی ضمن داشتن ادب و نجابت، افکار هاشمی رفسنجانی را به خوبی می شناسد بنابراین این یک امتیاز بزرگ برای ایشان است.

وی تصریح کرد: حذف هاشمی رفسنجانی نه به صلاح و نه ممکن است چرا که ایشان بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی است.

رئیس ستاد ثامن الائمه دکتر علی اکبر ولایتی در گیلان گفت: دکتر لایتی به شدت وفادار به مقام معظم رهبری است بنابراین یک قدم از مواضع معظم له عقب نشینی نخواهد کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه ملت نباید به نقطه جوش برسند، افزود: استرس آحاد مردم را باید با برنامه های اصولی و مدیریت راهبردی کاهش داد.

پور محمد اظهارداشت: دکتر علی اکبر ولایتی می تواند شرایط فعلی کشور را به درستی مدیریت به طوری که ذره ای از مواضع نظام کوتاه بیاید.

وی در ادامه با بیان اینکه دنیا حرف دکتر ولایتی را باور می کند، یادآورشد: مردم باید از حیث اقتصادی تقویت شوند و از سویی با تندروی اصل نظام زیر سئوال می رود بنابراین بایستی از این گونه رفتارها به شدت پرهیز شود.