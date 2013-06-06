به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، این بازیگر اسپانیایی قراردادی برای بازی در فیلم "خشن ترین سال" به کارگردانی جی.سی چندور امضا کرده و علاوه بر این برای پیوستن به فیلم "تفنگدار" در کنار شان پن در حال مذاکره است.

چندور که کارگردان "صدای حاشیه" است، در جشنواره کن با فیلم "همه چیز از دست رفته" با بازی رابرت ردفورد موفقیت زیادی کسب کرد. او در فیلم جدیدش به دهه 1980 می رود و خشونت بیشتری را وارد فیلمش می کند.

در این فیلم که تصویرگر خشونت در شهر نیویورک است، باردم نقش سرمایه داری را بازی می کند که باید بتواند امپراتوری نفتی خودش را حفظ کند. فیلمبرداری این فیلم پاییز شروع می شود.

اما در "تفنگدار" که پیش از این "تفنگدار مستعد" خوانده می شد و با اقتباس از رمانی از ژان- پاتریک منچت ساخته می شود، پی یر مورل کارگردان خواهد بود. شان پن که از سال 2012 قرارداد بازی در این فیلم را امضا کرده، نقش قاتلی بین المللی را ایفا می کند که مدیرانش به او خیانت می کنند و او مجبور می شود پنهان شود و بازی موش و گربه را در اروپا دنبال کند. اما درباره این که باردم در این فیلم در چه نقشی ظاهر خواهد شد، صحبتی نشده است.

باردم به زودی در فیلمی از ریدلی اسکات با عنون "مشاور" ظاهر می شود و نقشی مشابه "پیرمردان سرزمینی ندارند" و "اسکای فال" را ایفا می کند. این فیلم 15 نوامبر اکران می شود.