خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: نخستین خبر قابل اعتنای حوزه فرهنگ و ادب در هفته گذشته خبر بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از باغ کتاب تهران و اعلام انتقال احتمالی نمایشگاه بین‌المللی کتاب به این محل بود.

علی‌اکبر اشعری مدیر پروژه باغ کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دعوتی که از سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه امسال کتاب تهرن برای بازدید از این پروژه به عمل آورده است، گفت: آقایان حسینی و اسماعیلی عصر روز چهارشنبه (8 خرداد) به باغ کتاب آمدند و بازدید مفصلی از باغ کتاب و ظرفیت‌های بیرون از آن انجام دادند و در یک جلسه مفصل با یکدیگر صحبت کردیم.

وی افزود: آقای حسینی و آقای اسماعیلی قبل از این بازدید اطلاع دقیقی از ظرفیت باغ کتاب، پارکینگ آن و امکاناتی که در این مجموعه هست و کلاً آینده این پروژه، نداشتند و معهذا پس از این بازدیدی که انجام شد، وقتی برایشان توضیح دادیم، گفتند که اگر بشود نمایشگاه را همینجا برگزار کرد، طبیعتاً اولویت ما هم اینجاست و بهترین جای تهران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، تپه‌های عباس آباد است.

مدیر پروژه باغ کتاب تهران اضافه کرد: قرار شد آقای اسماعیلی ظرف یک تا دو هفته با کارشناسانشان یک برآورد دقیق انجام دهند که مثلاً نمایشگاه کتاب چه مقدار فضای سرپوشیده و چه مقدار فضای باز می‌خواهد و بعد هم جلسه‌ای بین آقای حسینی (وزیر ارشاد) و آقای قالیباف (شهردار تهران) منعقد شود و در این باره به جمع‌بندی نهایی برسند.

اشعری ادامه داد: اگر دوستان ارشاد ظرف یکی دو هفته بتوانند گزارششان را تهیه کنند و سریعتر یعنی نهایتاً تا پایان نیمه اول سال با شهرداری به توافق برسند، می‌توان در سال آینده نمایشگاه کتاب تهران را در باغ کتاب برگزار کرد.

«گرگ‌سالی» رونمایی می‌شود

اعلام خبر رونمایی از آخرین یادگار ادبی مرحوم امیر‌حسین فردی نیز از دیگر اخبار مهم ادبی منتشر شده در هفته گذشته بود.

بر این اساس در مراسم نكوداشت زنده‌یاد امیرحسین فردی که با عنوان «آشیانه در دل» روز 28 خرداد ماه در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود، از كتاب گرگ سالی (جلد دوم رمان اسماعیل) فردی رونمایی می‌شود.

امیرحسین فردی رمان گرگ سالی را در واپسین روزهای عمر خود برای انتشار آماده كرده بود. این رمان در ادامه رمان اسماعیل و با مضمونی ضد استعماری به نگارش درآمده است.

گرگ سالی سال‌های پیش از انقلاب اسلامی را روایت می‌كند كه آمریكایی‌ها و اسرائیلی‌ها در اطراف مجتمع اقتصادی كشاورزی مغان در آن دست به اصلاح نژاد گرگ‌ها می‌زنند، اما این گرگ‌های اصلاح نژادی توسط آمریكایی‌ها مبدل به گرگ‌های آدمخوار می‌شوند و زندگی را بر مردم منطقه تنگ می‌كنند.

گمرک؛ تازه‌ترین مانع ورود کاغذ به کشور

مقررات جدید گمرکی و بلاتکلیفی کاغذهای وارداتی نیز یکی دیگر از اخبار قابل توجه حوزه فرهنگ و ادب در هفته گذشته بود.

احمدرضا اعتماد مظاهری مدیرعامل شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از مقررات اخیر گمرکی وضع شده در مورد ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کاغذ و مقوا، گفت: مقررات جدید اعلام شده به گمرکات فاقد کارشناسی دقیق و عملی بوده و به همین جهت از اواخر فروردین سال جاری واردکنندگان من جمله شرکت تعاونی چاپخانه‌داران نتوانسته‌اند کالاهای خود را با سهولت از گمرکات ترخیص کنند.

وی افزود: سابقا ظرف کمتر از یک هفته کالاها از گمرکات به سمت انبارهای مقصد بار می‌شد، اما اکنون با وجود کمبود و گرانی، کالاهایی مانند کاغذ و مقوا در انبار معطل و بلاتکلیف مانده و تعاونی نتوانسته نسبت به توزیع آنها و تاثیر و تعدیل در قیمت‌های بازار اقدام کند.

مظاهری از مسئولین ذیربط خواست با نگاهی همه جانبه و کارشناسانه در مقررات جدید تجدید نظر به عمل آورند تا از پیچیدگی‌ها و صف و تراکم کالا در گمرکات که مسلماً مفاسد اداری به همراه خواهد داشت، حتی‌الامکان پرهیز شود.

به گفته وی، شرکت تعاونی چاپخانه‌داران تهران در روزهای پایانی سال 91 برای واردات دو محموله کاغذ و مقوا یکی کاغذ گلاسه و دیگری مقوای پشت طوسی، ثبت سفارش کرده که این محموله‌ها از اوایل امسال در گمرک بندرعباس منتظر صدور برگه ترخیص هستند. این مسئله تنها به دلیل و اجازه بخشنامه جدید گمرک است که از تاریخ 26 فروردین امسال به گمرکات کشور ابلاغ شده است.

در همین زمینه همایون امیر زاده مسئول کارگروه کاغذ وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از تاکید جدی سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این کارگروه برای رسیدگی به مسائل حوزه کاغذ خبر داد و گفت: وزیر ارشاد به کارگروه کاغذ تاکید جدی کرده است که مشکلات مربوط به کاغذ را پیگری کنیم و به همین منظور بنده پس از مشورت با سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و رایزنیهای لازم با اعضای موثر کارگروه به خصوص اتحادیه‌ها و صنوفی که به عنوان کاربران و مصرف کنندگان اصلی کاغذ محسوب می‌شوند و همچنین با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نبود نظارت کافی بر بخش قیمت‌گذاری کاغذ، سعی می‌کنیم در اولین فرصت جلسه کارگروه کاغذ را برگزار کنیم.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ما کمترین قصور را هم در بحث نظارت بر قیمت کاغذ جایز نمی‌دانیم و حداقل انتظارمان از مجموعه دست‌اندرکاران مرتبط با قیمت گذاری این کالا این است که بیش از پیش حس مسئولیت پذیری خود را نشان دهند.

امیرزاده همچنین خطاب به مجموعه‌هایی که ارز مبادله‌ای برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، گفت: انتظار ما از این دوستان این است که مسئولانه، منصفانه و عادلانه نسبت به عرضه کاغذهای وارداتی خودشان اقدام کنند. انتظارمان از مجموعه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات این است که با توجه به استمرار نیاز کشور به کاغذ، ابعاد نظارتی خودشان را تقویت کنند تا خدای نکرده شاهد سوء استفاده‌هایی که احساس می‌شود در انتقال از این دولت به دولت بعدی به وجود می‌آید، نباشیم. همچنین انتظارمان از عرضه‌کنندگان خرد کاغذ هم این است که به سود حداقلی اکتفا کنند.

آثار خریداری شده توسط کتاب فصل به نمایش عمومی در می‌آید

بیست و چهارمین دوره جایزه ادبی کتاب فصل نیز در هفته گذشته در سرای اهل قلم برگزیدگان خود را شناخت که در میان آنها چهره‌های شاخصی چون محمد رضا شفیعی کدکنی نیز به چشم می‌خوردند.

در این مراسم علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی از خرید 2 میلیارد تومان از کتابهای منتخب جوایز کتاب سال، کتاب فصل و جوایز مشابه از سوی این معاونت در دوره های اخیر خبر داد و گفت: این کتابها به زودی در یک کتابخانه به معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.