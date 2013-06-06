  1. استانها
  2. همدان
۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

حجت الاسلام جمشيدي:

جشن عيد مبعث با همکاری 100 هيئت مذهبی در همدان برگزار مي شود

همدان - خبرگزاري مهر: سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان گفت: مراسم جشن عيد مبعث با همکاری 100 هيئت مذهبی در همدان برگزار مي شود.

حجت الاسلام محمد جمشيدي در گفتگو با خبرنگار مهربا بيان اينكه پيامبر اكرم(ص) معلم بشر و برافرازنده‏  پرچم تعليم و تربيت و تكريم كار و تلاش بود، افزود: حضرت محمد (ص) فرياد عدالت و تكريم انسان و برداشتن تبعيضها در جامعه و اهتمام به معنويت و فضيلت روحى و معنوى را در جهان بلند كرد.

وي اظهار داشت: در قرآن وجود پيغمبر به عنوان «رحمة للعالمين» تعبير شده و اين رحمت محدود نبوده و  شامل تربيت، تزكيه، تعليم و هدايت انسانها به صراط مستقيم و پيشرفت انسانها در زمينه‏ زندگى مادى و معنويشان است.

حجت الاسلام جمشيدي با تاكيد بر اينكه پيامبر اسلام (ص) در گسترش و پذيرش اسلام در دنيا نقش اساسي داشته است، عنوان داشت: براي برگزاري مراسم گراميداشت عيد مبعث 60 مبلغ و مبلغه از سوي تبليغات اسلامي شهرستان همدان به هيئت هاي مذهبي اعزام مي شوند.

وي ادامه داد: اين مبلغان علاوه بر پاسخگويي به سئوالات و شبهات نوجوانان و جوانان در مورد اسلام و رسالت پيامبر(ص) به بيان سيره عملي و تربيتي آن حضرت خواهند پرداخت.

حجت الاسلام جمشيدي با تاكيد بر اينكه تبيين رسالت واقعي پيامبر براي نوجوانان و جوانان ضروري است، اظهار داشت: تحليل و بررسي بعثت پيامبر و نقش آن در بيداري انسانها و نياز هاي جامعه امروزي از اهداف مبلغان اعزامي است.

وي در پايان اضافه كرد: بررسي سيره نبوي و زندگي پيامبر اسلام(ص) و تبيين شخصيت ايشان از ديگر موضوعات مورد بررسي مبلغان است.

 

 

کد خبر 2070253

