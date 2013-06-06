ارتقاء شاخص هاي مطالعه در اولويت فعاليت كتابخانه هاي عمومي كردستان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی صبح امروز در نشستی مشترک با حضور کارکنان و کتابداران کتابخانه های عمومی استان کردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: ارتقاء شاخص هاي مطالعه در اولويت برنامه هاي استان قرار دارد و به همين دليل متولیان کتاب و کتابخوانی باید به سوی این هدف مهم حرکت کنند و راهی غیر از این قابل قبول نیست.

وی توجه به مطالعه و علم آموزی را کلید پیشرفت و سعادت بشريت در تمامي دورانها ذکر کرد و افزود: در آیات، روایات و کلام بزرگان دین نیز همواره بر کتاب و کتابخوانی و افزایش بصیرت و آگاهی تاکید شده است و به همين دليل بايد در اين بخش اقدامات بهتري در دستور كار قرار گيرد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی سرمایه گذاری برای آینده است و همه باید بر این اساس فعالیت کنند.

احمدی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی، عنوان کرد: توجه به مطالعه و ارتقای شاخص های کتابخوانی همواره از دغدغه های مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی فعالیت در کتابخانه های عمومی را امری مقدس برشمرد و گفت: فعالیت در نهادی که با هدف سعادتمندی انسان و پیشرفت جامعه گام برمی دارد بسیار ارزشمند و قابل تامل است.

احمدی ارتقای شاخص های مطالعه را از مهم ترین برنامه های خود در کتابخانه های عمومی کردستان ذکر كرد و افزود: به فرموده مقام معظم رهبري کردستان استانی فرهنگی است و بر این اساس متولیان امر وظیفه دارند که ظرفیت های فرهنگی استان را ارتقا دهند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از انقلاب اسلامی به عنوان مردمی ترین انقلاب جهان نام برد و گفت: وقوع انقلاب اسلامی ایران عظیم ترین واقعه قرن بیستم بوده است.

وی عنوان کرد: در انقلاب اسلامی ایران بود که نقش مردم در جکومت نهادینه و عدالت و صلح و برادری در کشور برقرار شد.

احمدی ایران اسلامی را به واسطه حمایت مردم از آن قدرتمندترن کشور منطقه دانست و اظهار داشت: هم اکنون ایران در بسیاری از معادلات جهانی تاثیرگذار و صاحبنظر است و این مهم به برکت وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل شده است.

وی عزت و سربلندی ایران را مرهون مقاومت مردم و رهبری امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: وظیفه همه ماست که در راستای اعتلای بیش از پیش این مملکت گام برداریم.

در پایان این نشست کارکنان و کتابدران کتابخانه های عمومی استان کردستان نظرات و پیشنهادات خود را با سرپرست جدید این اداره کل در میان گذاشتند.