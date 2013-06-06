ارزشهاي انقلاب را در عرصه انتخابات حفظ کنيم/ مردم بر تحقق معنويت پافشاري دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمود مرويان حسيني صبح پنجشنبه در گردهمايي مسئولان هيئات مذهبي خراسان رضوي اظهار کرد: بيانات مقام معظم رهبري شاخص كاملي است و ايشان به اين تعابير تاکيد کرده اند که فرد منتخب بايد فردي ارزشي، کاري، مردمي، اهل تدبير، قانونگرا باشد و با مردم و دردهايشان آشنا باشد.

وي خطاب به مسئولان هيئات، مداحان و شاعران آئيني استان گفت: اميدوارم با پيروي از راه امام در مسير استمرار آرمانهاي انقلاب حرکت کنيم که اگر از اين مسير منحرف شويم منزوي و بي اثر خواهيم شد.

حجت الاسلام مرويان حسيني به شخصيت والاي امام (ره) اشاره کرد و تاکيد کرد: آن رهبر فرزانه تمام زندگيش در راه خدا بود و همواره از ارزشهاي اسلامي حمايت کرد و بستر ارزشمند انقلاب را به دست ما رساند.

وي افزود: زماني که حضرت امام (ره) به کشور آمدند ميليونها نفر به استقبالشان رفتند و ده سال نقش آفريني ايشان با اينکه براي ملت ايران هزينه داشت و از هر خانه اي يک دسته گل تقديم نظام شد اما زمان وداع با ايشان نيز ميليونها ايراني در مراسم تشييع ايشان اشک ماتم ريختند.

مدير کل تبليغات اسلامي خراسان رضوي بيان کرد: امام راه آسمان را به مردم زمانه خود نشان داد و مردم احساس کردند که هزينه هايي که در راه امام دادند سرمايه گذاري در راه تعاليم اسلام و انسانيت بود.

وي با بيان اينکه راه و مسير امام راحل راهنماي ما در استمرار حرکت اولياي الهي بود افزود: مقام معظم رهبري نيز تا کنون در استمرار آن خط نور و معنويت،انقلاب اسلامي را هدايت کرده اند.

حجت الاسلام مرویان بيان کرد: با رهبري حکيمانه ايشان علي رغم گردنه هاي سختي که اين انقلاب گذرانده است مردم همچنان بر معنويت و ارزشهاي ديني و عزت اسلام و مسلمين پافشاري دارند.

وي به اهميت فعاليت هئيات مذهبي و کانون مداحان استان اشاره کرد و گفت: از موثرترين مجموعه ها، شبکه هاي اجتماعي هستند که با انگيزه هاي ديني و مردمي تشکيل شده و در ميان اقشار مختلف جامعه حضور دارند و نقش آفريني مي کنند.

مدير کل تبليغات اسلامي خراسان رضوي بيان کرد: امروز کشور بايد سياست هاي خود را از طريق شبکه هاي اجتماعي و از بن مايه هاي ديني، اسلامي و مردمي و در فضاي حقيقي و مجازي پيگيري کند.

وي يادآور شد: در اين ايام که عرصه انتخابات ديگري است بايد دقت کنيم که در خط اهل بيت باشيم و ارزشها و اصالتهاي انقلاب اسلامي حفظ شود.

حجت الاسلام مرويان حسيني گفت: هئيت هاي مذهبي سرمايه هاي شاخصي است که به واسطه خدمت به اهل بيت جايگاهي ممتاز در ميان مردم دارند و بايد از اين سرمايه نيز به درستي بهره مند شويم و از آن حفاظت کنيم و در عرصه شايسته آن را معرفي نماييم.

وي افزود: انتخابات رياست جمهوري فرصتي است تا کساني که صلاحيت ها و لياقت ها را دارند بتوانند براي خدمت به دين و ارزشهاي انقلاب اسلامي و مردم عزيز خدمتگزاري کنند.

مدير کل تبليغات اسلامي خراسان رضوي بيان کرد: کساني صلاحيت و لياقت دارند که شخصيت گذشته و شرايط فعلي شان شاخص پيروي از ولايت فقيه باشد.

وي تاکيد کرد:علاوه بر اين کارآمد باشند يعني توانايي آن را داشته باشند که کشتي جامعه را از تلاطم توفان ها ومشکلات به سلامت گذر دهند و اقتصاد كه چالش اول كشور است را بتوانند به سامان برسانند.

وي تصريح کرد: بيانات مقام معظم رهبري شاخص ارزشمندي است و ايشان به اين تعابير تاکيد کرده اند که فرد منتخب بايد فردي ارزشي، کاري، مردمي، اهل تدبير، قانونگرا باشد وبا مردم و دردهايشان آشنا باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پايان خطاب به مسئولان هيئات و مداحان و شاعران آئيني استان تاکيد کرد که راه روشن است و بايد مراقبت کنيم که سرمايه هاي ماندگار انقلاب در مسير عزت جامعه اسلامي هزينه شود و همه هيت هاي مذهبي در جلب حضور حد اكثري فعال و رهبر ديگران باشند.