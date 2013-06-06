24 خرداد روز پاسخگویی به دشمن دیرینه ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب عنابستانی صبح پنجشنبه در جمع مردم روستای دوزین، با اشاره به انتخابات رياست جمهوري وشوراها بيان کرد: دشمن با نفوذ در شخصيت هاي مردمي قصد داشت از طريق احراز صلاحيت هاي رياست جمهوري ضربه اي به نظام بزند ومردم را تحريک کند ولي با درايت مقام معظم رهبري و دقت شوراي نگهبان نتوانست به هدف خود برسد ولی باز هم تلاش مي کنند، لذا جوانان بايد هوشيار باشند.

وی ضمن اشاره به سخنان امام خميني (ره) که فرمودند نگذاريد اين انقلاب به دست نا اهلان بيفتد گفت: حفظ انقلاب از مهمترين وظايف ماست و ما بايد با حضور در عرصه هاي مختلف از اين درخت تنومند انقلاب اسلامي محافظت و مراقبت کنيم چرا که هر چه آرامش و آسايش امروز را مديون آن انقلاب ديروز امام (ره) هستيم.

عنابستاني در ادامه اشاره کرد: سالهاست دشمن از راههاي مختلف قصد ضربه زدن به اين کشور مخصوصا به ولايت فقيه را دارد چون مي داند که رهبري يک چنين شخصيتي در قالب الهي و ديني هميشه پيروز ميدان است وبارها اعتراف کرده اند که در مقابل ايران اسلامي بخصوص ملت ايران کم آورده و ناتوان هستند.

فرماندار مينودشت شوراهارا يکي از مهمترين حلقه هاي اتصال بين دولت و ملت دانست و گفت: انتخابات شوراها که در 24 خرداد ماه برگزار مي شود يکي از کارهاي بسيار مهم و سياسي است که توسط ملت ايران رقم مي خورد.

وي گفت: دشمن 34 سال است که بعد از پيروزي انقلاب با بهانه هاي مختلف مثل جنگ، تحريم، حقوق بشر ومسئله هسته اي به دنبال اهدافي است که بتواند تغييري در رفتار نظام اسلامي ايجاد کند و انتخا بات را که مظهر دموکراسي و مردم سا لاري ديني است را کم رنگ جلوه دهد.

فرماندار مينودشت با بيان اينکه دشمن مي خواهد اين شور و نشات انتخاباتي را به سوي نا آرامي هدايت کند افزود: با نزديک شدن به روز حماسه ملي ملت ايران از پيچ تاريخي مهمي گذر خواهد کرد و همانطور که تاريخ ثابت کرده است اين کار هميشه با موفقييت انجام گرفته ودشمن را مايوس کرده است.