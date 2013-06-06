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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

در راستای اجرای طرح همیار خانواده؛

همایش ویژه زوجهای جوان در فرهنگسرای بهمن برگزار شد

همایش ویژه زوجهای جوان در فرهنگسرای بهمن برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح همیار خانواده با حضور جمعی از مسئولین شهرداری و اساتید کارشناسان و روانشناس، ویژه زوجهایی که 1 تا 10 سال زندگی مشترک با هم سپری کرده اند در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تیموری معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16 گفت: هدف از اجرای این همایش با توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، گسترش فرصت ها برای تحکیم  و تعالی نهاد خانواده ، توسعه و کیفیت بخشی راهکارهای بهبود وضعیت خانواده ها و رشد آگاهی های عمومی خانواده ها است.

وی افزود: خانواده یکی از موضوعات بسیار مهم است که در قرآن مطرح شده و خداوند به آن بسیار بها می دهد و اگر خانواده سالم ، متعالی و استقرار شود می توان به داشتن جامعه ای سالم،‌ متعالی و استقرار امیدوار بود.

همچنین حجت السلام نقویان در حاشیه این همایش خانواده را مهمترین خشت بنای اجتماعی دانست و گفت: برای داشتن خانواده ای محکم و استقرار، وجود عشق و بر طرف کردن نیازهای زوجین، از عوامل ضروری در خانواده است.

این همایش ویژه خانواده هایی بود که کمتر از 10 سال زندگی مشترک را با هم سپری کردند و منطقه 16 میزبان مناطق 11، 12 ، 14 ، 15 و 20 بود.

کد مطلب 2070263

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