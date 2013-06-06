به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تیموری معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16 گفت: هدف از اجرای این همایش با توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، گسترش فرصت ها برای تحکیم و تعالی نهاد خانواده ، توسعه و کیفیت بخشی راهکارهای بهبود وضعیت خانواده ها و رشد آگاهی های عمومی خانواده ها است.
وی افزود: خانواده یکی از موضوعات بسیار مهم است که در قرآن مطرح شده و خداوند به آن بسیار بها می دهد و اگر خانواده سالم ، متعالی و استقرار شود می توان به داشتن جامعه ای سالم، متعالی و استقرار امیدوار بود.
همچنین حجت السلام نقویان در حاشیه این همایش خانواده را مهمترین خشت بنای اجتماعی دانست و گفت: برای داشتن خانواده ای محکم و استقرار، وجود عشق و بر طرف کردن نیازهای زوجین، از عوامل ضروری در خانواده است.
این همایش ویژه خانواده هایی بود که کمتر از 10 سال زندگی مشترک را با هم سپری کردند و منطقه 16 میزبان مناطق 11، 12 ، 14 ، 15 و 20 بود.
در راستای اجرای طرح همیار خانواده؛
همایش ویژه زوجهای جوان در فرهنگسرای بهمن برگزار شد
کارگاه آموزشی طرح همیار خانواده با حضور جمعی از مسئولین شهرداری و اساتید کارشناسان و روانشناس، ویژه زوجهایی که 1 تا 10 سال زندگی مشترک با هم سپری کرده اند در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تیموری معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16 گفت: هدف از اجرای این همایش با توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، گسترش فرصت ها برای تحکیم و تعالی نهاد خانواده ، توسعه و کیفیت بخشی راهکارهای بهبود وضعیت خانواده ها و رشد آگاهی های عمومی خانواده ها است.
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