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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

ترافیک روان در جاده های کشور/ پیش بینی ترافیک سنگین از عصر جمعه

ترافیک روان در جاده های کشور/ پیش بینی ترافیک سنگین از عصر جمعه

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: ترافیک در جاده های کشور روان گزارش شده است.

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک در تمامی جاده های کشور روان گزارش شده است و هیچ مشکل خاصی اعلام نشده و تردد در تمامی جاده ها ادامه دارد. البته پیش بینی می کنیم از عصر فردا ترافیک در جاده های منتهی به تهران نیمه سنگین و سنگین شود. به مسافران توصیه می کنیم سفر خود را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.

وی ادامه داد: مسافران با توجه به اعمال محدودیت های ترافیکی در جاده ها و یکطرفه شدن جاده های چالوس و هراز باید با سرعت مجاز رانندگی کرده و از تردد در شانه خاکی و مسیر مقابل از جاده های دو طرفه خودداری کنند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، عدم توجه به جلو با 29 درصد، سرعت غیرمجاز 23 درصد و رعایت نکردن حق تقدم با 15 درصد مهمترین علت تصادفات روز گذشته بود.

کد مطلب 2070268

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