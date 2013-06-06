20 درصد مساجد فاروج نيازمند بازسازي است

حجت الاسلام عباس محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرستان فاروج 112 باب مسجد وجود دارد كه از اين تعداد 24 باب مسجد معادل 20 درصد كل مساجد موجود در اين شهرستان، نيازمند بازسازي و تعمير هستند.

وي با بيان اينكه از اواخر سال گذشته عمليات بازسازي دو مسجد در روستاهاي مفرنقاه و خبوشان در اين شهرستان آغاز شده است، اظهار داشت: به طور كلي در حال حاضر براي بازسازي هشت مسجد شهرستان فاروج اعتبار مصوب شده كه هفت باب از اين مساجد در روستاهاي اين شهرستان واقع شده اند.

حجت الاسلام محمدزاده گفت: هم اكنون عمليات بازسازي در مساجد روستاهاي مفرنقاه، خبوشان، قره گل، دالنجان کردیه، آرمود آقاجی، قوشخانه و کلاته محمدرضا در دست اجرا است كه در اين زمينه نيازمند مشاركت بيشتر خيرين هستيم.

وي در ادامه از آغاز ساخت سه باب مسجد جديد در روستاهاي قره گل، آرمود آقاجی و کلاته محمدرضا در اين شهرستان خبر داد و با اشاره به اينكه براي ساخت هر يك از اين مساجد 108 ميليون ريال مصوب شده است، افزود: در مجموع 318 ميليون ريال اعتبار براي ساخت اين سه باب مسجد اختصاص يافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مسئولان اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي در حال حاضر 80 درصد مساجد موجود در اين استان نیاز به مقاوم‏سازی دارند.

بر پايه اين گزارش در شهرها و روستاهای اين استان در مجموع هزار و 245 باب مسجد وجود دارد كه با توجه به اینکه بنای بیش از 80 درصد از این مساجد بالای 25 تا 30 سال قدمت دارند، نیازمند مقاوم سازی، تعمیر، توسعه و بازسازی هستند.