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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

امامی در گفتگو با خبرنگار مهر :

استان اصفهان به 13 دستگاه شتاب دهنده برای درمان بیماران سرطانی نیاز دارد

استان اصفهان به 13 دستگاه شتاب دهنده برای درمان بیماران سرطانی نیاز دارد

اصفهان- خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: در حال حاضر در استان اصفهان 5 دستگاه شتاب دهنده و رادیوتراپی برای بیماران سرطانی این استان وجود دارد که اگر به 13 دستگاه ارتقا یابد دیگر مشکلی برای درمان این بیماران نداریم.

حمید امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو بیمارستان خاص بیماران سرطانی در این استان داریم که ضمن پذیرش بیماران مبتلا به سرطان اصفهان از کشور عراق و چند استان دیگر از جمله چهار محال بختیاری و شهرکرد خدمات درمانی ارائه می کنند.

وی بیان داشت: این در حالی است که به هنگام خرابی دستگاه های استان های بزرگ همچون شیراز و یزد از این دو استان هم پذیرش بیمار داریم .

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان دلیل عدم پذیرش بیمار در روزهای پنج شنبه و جمعه در بخش رادیو تراپی این بیمارستان تصریح کرد: در تمام جهان بخش رادیوتراپی در 5 روز متوالی صورت می گیرد که در کشورهای اروپایی شنبه و یکشنبه به دلیل روزهای تعطیل پذیرش ندارند و در ایران پنج شنبه ها و جمعه ها این بخش به جز بیماران سرطانی اورژانس تعطیل است.

وی ادامه داد: فردی که به منظور رادیوتراپی مراجعه می کند باید در 5 روز متوالی این اقدام صورت بگیرد.

کد مطلب 2070271

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