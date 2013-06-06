استان اصفهان به 13 دستگاه شتاب دهنده برای درمان بیماران سرطانی نیاز دارد

حمید امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دو بیمارستان خاص بیماران سرطانی در این استان داریم که ضمن پذیرش بیماران مبتلا به سرطان اصفهان از کشور عراق و چند استان دیگر از جمله چهار محال بختیاری و شهرکرد خدمات درمانی ارائه می کنند.

وی بیان داشت: این در حالی است که به هنگام خرابی دستگاه های استان های بزرگ همچون شیراز و یزد از این دو استان هم پذیرش بیمار داریم .

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان دلیل عدم پذیرش بیمار در روزهای پنج شنبه و جمعه در بخش رادیو تراپی این بیمارستان تصریح کرد: در تمام جهان بخش رادیوتراپی در 5 روز متوالی صورت می گیرد که در کشورهای اروپایی شنبه و یکشنبه به دلیل روزهای تعطیل پذیرش ندارند و در ایران پنج شنبه ها و جمعه ها این بخش به جز بیماران سرطانی اورژانس تعطیل است.

وی ادامه داد: فردی که به منظور رادیوتراپی مراجعه می کند باید در 5 روز متوالی این اقدام صورت بگیرد.