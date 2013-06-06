  1. استانها
همایش زن، ایثار و مقاومت در رامیان برگزار شد

رامیان - خبرگزاری مهر: همايش "زن  ، ايثار و مقاومت" با رويکرد حضور حداکثري بانوان در انتخابات در محل فاطميه روستاي زينب آباد شهرستان راميان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين منتظري رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان راميان صبح پنجشنبه در این همایش، هدف از برگزاري  اين همايش  را نشان دادن جايگاه زنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي و ... دانست و اظهار داشت : پشت هر مرد موفق يک زن موفق هست، همانگونه که وجود مقدس و نازنين حضرت زهرا (س) در کنار حضرت علي (ع) به ما درس عشق ، ايثار و ولايتمداري را داد،
 
وی اظهار داشت: اميدواريم که زنان امروز بتوانند در کنار مردان برگ زرين ديگري را در انتخابات 24 خرداد ماه رقم بزنند و تکميل کننده حماسه هاي سياسي و
اقتصادي باشند.
 
سرهنگ مجيدرضا علي بيک فرمانده سپاه شهرستان راميان نيز با اشاره به نقش و حضور موثر  زنان در  دفاع مقدس بيان کرد : همانگونه که  زنان در دوران دفاع مقدس سنگرها را خالي نگذاشتند و هميشه در صحنه بودند امروز نيز متأسي از فرمان مقام معظم رهبري با حضور گسترده خود در عرصه انتخابات ثابت خواهند کرد که در هر زمان شير زنان ايران در کنار مردان خود در دفاع از کيان اسلامي همت خواهند گماشت. 
 
وي شاخص هاي انتخاب احسن را تشريح کرد و افزود: حضور گسترده آحاد ملت در انتخابات خرداد ماه تيري  است در چشم دشمنان جهان اسلام که با همت ملت عزيز ايران اسلامي، آمريکا و جبهه استکبار را زير پا خواهيم گذاشت.
