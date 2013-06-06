به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یاسوج، محمد باقر قالیباف صبح روز پنج شنبه در ادامه سفرهای انتخاباتی خود در سفر به یاسوج در دیدار با حجت الاسلام سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار طی سخنانی به مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: چالش اساسی کشور ما بیکاری است، روزی ما مشکل بی سوادی داشتیم اما اکنون افراد تحصیلکرده بیکار هستند.

وی با بیان اینکه اشتغال و بهداشت و درمان جزء مشکلات اصلی کشور ماست، گفت: ما کارنامه قابل قبولی در اقتصاد فرهنگ نداریم، من بر این اعتقاد نیستم که هیچ کاری در کشور صورت نگرفته است، اما با وجود شرایط و امکانات کشور وضع کنونی قابل قبول نیست.

قالیباف دلیل اصلی مشکلات را سوء تدبیر در مدیریت دانست و گفت: اگر ما امروز مدعی اداره کشور هستیم، این فرصت به برکت انقلاب اسلامی، روحانیت، مردم و تلاشهای امام «ره» به دست آمده است.

قالیباف با بیان اینکه من برای ادای دین به مردم و جوانان وارد انتخابات ریاست جمهوری شده ام، گفت: جنگ و انقلاب را مستضعفان اداره کردند، امروز باید در کشور تغییر اساسی به وجود آید و این تغییر باید از رویکردها آغاز شود.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی اش گفت: در مقاطع مختلف هرگاه مسئولیتی را بر عهده گرفتم هیچگاه مدیران قبلی را تخریب نکردم، بلکه دستشان را بوسیدم و همیشه کسانی که در ارتباط با مجموعه هایی بودند که من مدیریت آنها را بر عهده می گرفتم، متوجه تغییرات شده اند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از برخی شائبه سازی ها و تخریب ها و در فرهنگ قرآنی گفت: ما در فرهنگ قرآنی بر این اعتقاد هستیم که خداوند به حرف خوب پاداش نمی دهد بلکه به عمل انسان ها پاداش می دهد.

وی گفت: برخی حرف های انقلابی می زنند، ولی وقتی در زندگی آنها جستجو می کنیم، می بینیم برای انقلاب چه کرده اند، متوجه می شویم که هیچ حرکت و عملی برای انقلاب انجام نداده اند.

قالیباف با اشاره به تحولات انجام شده در شهرداری تهران نیز گفت: تا قبل از اینکه مدیریت شهرداری تهران را بر عهده بگیرم، 30 درصد بودجه شهرداری تهران از دولت تامین می شد اما در زمان مدیریتم این بودجه به کمتر از 5 درصد رسید. ولی با این حال ما با اولویت قرار دادن مناطق محروم و حاشیه های شهر تهران، توانستیم اقدامات اساسی در این شهر انجام دهیم.

قالیباف با تاکید بر اینکه وظیفه دینی ما در اولویت قرار دادن محرومان است ادامه داد: در تهران هیچ پروژه اساسی شروع نشد مگر اینکه جنوب شهر در اولویت قرار گرفت.

وی با اشاره به راه اندازی خط متروی تهران گفت: تا قبل از مدیریتم در شهرداری تهران خط سوم مترو از شمال شهر آغاز شده بود اما پس از اینکه در زمان مدیریتم این پروژه را دوباره آغاز کردم، منطقه نعمت آباد در جاده ساوه را در اولویت قرار دادم و در حال حاضر این پروژه جاده ساوه را به میرزای شیرازی که مرکز شهر تهران است متصل کرده و تا چند روز دیگر افتتاح می شود.

قالیباف با بیان اینکه، افتخار ما منابع انسانی و جوانان است گفت: ما وظیفه داریم شعارهای انقلابی را سر دهیم و آنها را زنده نگه داریم اما باید به گونه ای رفتار کنیم که کارآمدی دین در جامعه به اثبات برسد و مردم زندگی رحمانی را احساس کنند.

قالیباف با بیان اینکه جنگ تمام شده اما دفاع همچنان باقی است گفت: امروز مجاهدت، خدمت به مردم است. برخی شایعه ها مطرح می شود که من آنها را به شدت تکذیب می کنم.

وی با انتقاد از کسانی که وی را تکنوکرات می خوانند گفت: اساس این نسبتی که به من روا می دارند از کجاست؟ من چه زمانی این مسئله را بیان کردم که تکنوکرات هستم.

وی افزود: قالیباف در سن 18 سالگی جلوی تانک عراقی می ایستاد، چطور می تواند روحیه تکنوکراتی داشته باشد؟ کسانی که این نسبت ها را به من می دهند کسانی هستند که توفیق رفتن به جبهه را نداشتند و اکنون لفاظی می کنند.

قالیباف با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولان به حاشیه نروند گفت: اگر مسئولان به حاشیه بروند، فرصت ها از دست می رود و به تعبیر امام(ره) متحجران احمق می خواهند که ما را به حاشیه ببرند، اما اگر ما وقت برای این حاشیه ها صرف کنیم، فرصت خدمت به مردم را از دست می دهیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما تهران را با روحیه جهادی ساختیم گفت: تکنوکراتها خودشان در زمانی مدیریت شهرداری را بر عهده داشتند، آنها در آن زمان چه کردند؟

وی توجه به ایثارگران را حائز اهمیت خواند و گفت: ما باید قانون را برای ایثارگران اجرا کنیم و نگذاریم فرهنگ ایثارگری در جامعه از بین برود.

قالیباف با بیان اینکه رسیدگی به مناطق محروم برای وی در اولویت قرار دارد گفت: 25 سال از دفاع مقدس می گذرد اما روزی نیست که برای نهار به خانه بروم. بعد از اذان صبح از خانه خارج می شوم، بنابراین کسانی که چنین تهمت هایی می زنند می خواهند که ما کار نکنیم.

قالیباف گفت: مدیریت بسته و خسته ما نیاز به تحول اساسی دارد تا فرهنگ جهادی متناسب با انقلاب اسلامی باید در جامعه نهادینه شود.

حجت الاسلام سید شرف الدین ملک حسینی، نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار گفت: نباید طوری رفتار کنید که سوژه به دست افراد خاص بیفتد. سعی کنید طوری رفتار کنید که مقام معظم رهبری را فقط به خودتان نسبت ندهید. رهبری چتری برای همه است، بنابراین همه باید زیر چتر ولایت فقیه باشند.

وی ادامه داد: انتظار می رود در میان بیان اهداف اقتصادی و سیاسی، ارزشها را نیز بیان کنید و شرایطی پیش آید که مردم به کسی رای دهند که برای کشور کارآمد است و بتواند حماسه سیاسی را محقق کند.

به گزارش مهر، قالیباف همچنین در این سفر به دیدار حجت الاسلام علی اصغر حسینی، امام جمعه یاسوج رفت و با وی گفتگو کرد.

برنامه بعدی قالیباف سخنرانی در جمع مردم یاسوج است.