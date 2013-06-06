تنها راه نجات امت اسلام و پیروزی در برابر صهیونیست ها وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار تعدادی از علمای فلسطینی مقیم لبنان که به منظور شرکت در مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام به جمهوری اسلامی ایران و شهر مقدس قم سفر کرده‌اند، با بیان این که شادی شما ما را شاد و حزن و اندوه شما ما را نگران و اندوهگین می‌کند، ابراز امیدواری کرد که این گونه سفرها سبب وحدت بیش از پیش مسلمانان شود.

وی وحدت در بین مسلمانان را اصلی مهم خواند و با استناد به آیات و روایاتی، از اختلاف و تفرقه به مثابه صاعقه و زلزله‌ای ویرانگر یاد کرد.

استاد برجسته حوزه با بیان این که دشمنان ما مدام به دنبال ایجاد اختلاف افکنی بین مسلمانان هستند، بیان داشت: دشمنان ما بعد از زمین‌گیر شدن و شکست خوردن در عراق و افغانستان توطئه خود را در جهت ایجاد اختلاف بین مسلمانان و برادر کشی متمرکز کرده‌اند؛ در چنین شرایطی مسلمانان به ویژه علمای اسلام باید هوشیار باشند.

مشکل سوریه تنها با اتحاد مسلمانان حل می‌شود

وی در ادامه با اشاره به تحولات سوریه، تصریح کرد: مشکل سوریه تنها با اتحاد مسلمانان و به دست مردم خود این کشور حل می‌شود نه این که کشورهای دیگر برای آنها تصمیم بگیرند، متأسفانه برخی از زعمای عرب روش دیگری را در پیش گرفته‌اند که هیچ نتیجه‌ای جز فساد و شیوع درگیری و اختلاف در بین مسلمانان نخواهد داشت.

آیت الله مکارم با اشاره به حضور میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) یادآورشد: مردم بعد از گذشت بیست و چهار سال از ارتحال ملکوتی حضرت امام (ره) از بلاد و کشورهای مختلف در سالگرد حضرت امام حاضر می‌شوند و گویی حضرت امام به تازگی دار فانی را وداع گفته‌اند و این نشانه این مطلب است که ایشان بزرگ مردی شجاع، مجاهد و مخلص بودند.

وی مسئله فلسطین را از مهم ترین موضوعات جهان اسلام دانسته و تصریح کرد: بیداری اسلامی نیز افق‌های جدیدی را فرا روی امت اسلام گشوده است که باید به بهترین شکل از آن استفاده کرد.

این مرجع تقلید شیعیان، مجاهدت در راه خداوند تبارک و تعالی را امری مهم ارزیابی و تصریح کرد: هرکس در راه خدا مجاهدت کند یقینا نصرت الهی نیز شامل حال او خواهد شد.

علمای اسلام باید توطئه دشمنان را گوشزد کنند

وی با بیان این که علمای اسلام باید هادی و راهنمای مسلمانان باشند و توطئه دشمنان را برای مردم گوشزد کنند، ابراز داشت: امت اسلام اشتراکات بسیاری دارند و با این وجود نباید اختلاف جزیی ما سبب شادی و شعف دشمنان و استکبار شود.

آیت الله مکارم تنها راه نجات امت اسلام و پیروزی در برابر صهیونیست‌ها را وحدت علمای اسلام و مسلمانان دانست و بیان داشت: امروز در کشورهای مختلف جهان گوش‌های بسیاری برای شنیدن مبانی اسلامی وجود دارد و باید از این فرصت ارزشمند بهره گرفت.

وی ابراز داشت: اگر گرفتار اختلافات و مسائل جزئی شدیم به یقین این فرصت را از دست خواهیم داد و دشمنان ما موفق به اجرایی کردن توطئه‌های شوم خود خواهند شد و باید در روز قیامت پاسخگوی ضایع کردن این فرصت طلایی باشیم.

استاد برجسته حوزه، علمای جهان اسلام در کشورهای مختلف را به حفظ وحدت بیش از پیش توصیه کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران نیز شیعه و سنی در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی دارند و طبق آداب و آیین خود مراسم ها و عبادات خود را انجام می دهند.

در ابتدای این دیدار برخی از علمای حاضر در جلسه ضمن قدردانی از آیت الله مکارم شیرازی و بیانات ارزنده ایشان، نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در جهان اسلام بسیار برجسته ارزیابی کردند و خواستار وحدت بیش از پیش مسلمانان به منظور مقابله با نقشه‌های استکبار جهانی شدند.

