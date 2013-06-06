مبین قم از حضور در لیگ تیراندازی با کمان کشور انصراف داد

اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام آمادگی ۱۹ تیم برای حضور در قهرمانی لیگ مردان تیراندازی با کمان باشگاه های کشور، تصریح کرد: برای این منظور جلسه هماهنگی جهت آغاز مسابقات لیگ تیروکمان در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش مردان و زنان در محل فدراسیون این رشته ورزشی برگزار شد.

وی ابراز داشت: در این جلسه تیم های تیراندازی با کمان افق سپید تهران، مقاومت بسیج، هیئت قزوین، دهکده کمانداران کردستان، هیئت شهرکرد، کیش، هیئت البرز، مبین قم، هیئت بافق، بانک قوامین ناجا و هیئت بوشهر برای حضور در لیگ اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: همچنین تیم های فولاد ماهان اصفهان، بانک ملی گلستان، مقاومت مرکزی، هیئت کرمان، ترانه دریای آبی گیلان، ذوب‌آهن اصفهان، نفت‌خیز جنوب امیدیه و هیئت زنجان نیز دیگر تیم هایی بودند که قرار بود در لیگ حضور یابند.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم عنوان داشت: مبین قم دو سال پیش با ترکیبی از چهره های بومی در مسابقات لیگ تیراندازی با کمان باشگاه های کشور حضور یافت و امسال نیز قصد داشتیم در لیگ به میدان برویم اما گویا امکان این حضور فراهم نیست.

وی در پاسخ به دلیل منتفی شدن حضور تیم تیراندازی با کمان مبین قم در مسابقات لیگ باشگاه های کشور، عنوان داشت: کاملا مشخص است که مهمترین مانع در این مسیر، مشکلات مالی است که به ما اجازه حضور در لیگ کشور را نداد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا تیراندازی با کمان ظرفیت حضور در مسابقات لیگ با استفاده از نیروهای بومی را دارد، تاکید کرد: با نفرات خوب و باتجربه ای که در این رشته داریم این امکان فراهم بود، ضمن اینکه در یکی از کمان‌ها قصد داشتیم نفر غیر بومی نیز جذب کنیم.

وی با بیان اینکه حضور در مسابقات لیگ تیراندازی با کمان باشگاه های کشور می توانست برای پیشرفت و نشان دادن توانمندی کمانداران قمی مفید باشد، تصریح کرد: حالا که این امکان فراهم نشده به این معنی نیست که دست از کار و تلاش برای توسعه تیراندازی با کمان بر می داریم.

ملامحمدی اظهار داشت: در سال جاری چند مسابقه استانی را در مراحل مختلف با همکاری عزیزان پرتلاش در سالن تیراندازی حمزه سید الشهداء و همچنین باشگاه خورشید برگزار کرده ایم و امیدواریم که این تلاش ها در نهایت به توسعه تیراندازی با کمان قم بیانجامد، ضمن اینکه امسال کمانداران قمی در مسابقات قهرمانی کشور نیز حضور خواهند داشت.

