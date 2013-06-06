مردم با بررسی برنامه ها افراد اصلح را بر می گزینند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی صبح پنجشنبه در دیدار با مردم محله اسماعیل آباد افزود: تمام کاندیداهاچه درانتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات شوراها که از مراجع چهارگانه و شورای نگهبان تائیدیه گرفته اند از پتانسیل بالائی برخوردارند و مردم بابررسی برنامه ها و توانمندیهای بهتر آنها به افراد اصلح رای خواهند داد.

وی اظهارداشت: در احراز صلاحیت های نامزدهای انتخابات شورای شهر روستا علی آبادکتول و بخش کملان تنها دخالتی که داشته ام دفاع ازحق ایشان در احراز صلاحیت ها بود و معتقدم از تمام جریانات سیاسی برای خلق حماسه سیاسی باید در این عرصه به فرموده مقام معظم رهبری استفاه شود.

سد کبودوال 55 درصد رشد فیزیکی داشت

نوروزی در ادامه با اشاره به افتتاح سد کبودوال گفت: سدمخزنی کبودوال که اخیرا توسط ریاست جمهور افتتاح شد تنها 55 درصد رشد داشت که با پیگیریهای لازم و تلاش استانداری و آب منطقه ای استان گلستان مابقی کار آن درظرف یکسال و چند ماه اخیر صورت گرفت و آماده خدمت رسانی به مردم و بخصوص کشاورزان شد.