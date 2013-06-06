خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و ادب: نخستین روزهای هفته گذشته با اظهار نظر جمعی از اساتید علوم ارتباطات درباره شیوه برگزاری مناظره‌‌های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شد.

در این زمینه محمدمهدی فرقانی استاد علوم ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگار پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جنبه‌های رسانه‌ای مناظره‌های تولویزیونی امسال‌ گفت: این برنامه از این منظر که یک برنامه تلویزیونی بود، جاذبه بصری نداشت. اگر نخواهیم خیلی وارد جزئیات شویم، می‌توانم به چند نکته درباره این برنامه اشاره کنم. اول اینکه، برنامه مورد نظر به لحاظ کارکرد رسانه‌ای، فاقد جذابیت بود. یعنی عنصر درگیری به معنای چالش بین نامزدها، بحث و به نوعی چالش منطقی بین آنها در آن وجود نداشت.

این روزنامه‌نگار پیشکسوت افزود: باز هم اشاره می‌کنم که این برنامه هیچ عنصر بصری جذابی که بخواهد مخاطب را پای تلویزیون بنشاند، نداشت. خیلی هم نمی‌توان نام مناظره بر چیزی که دیروز از تلویزیون دیدیم، گذاشت. چون سوالات مربوط به هر فرد - با وقتی محدود - مشخص بود. بنابراین با توجه به این مسائل و اینکه وقت کلی برنامه، بسیار طولانی بود، برای مخاطبان دشوار بود که به تماشای برنامه‌ای بنشینند که فاقد جذابیت‌های رسانه‌ای بود.

همچنین محمد‌رضا رسولی کارشناس رسانه و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، نظرش را درباره اولین دور مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری در روز گذشته که از شبکه یک سیما پخش شد، اینگونه بیان کرد: به نظر من آنچه دیروز از رسانه ملی پخش شد، مناظره نبود بلک یک مباحثه بود که در آن آقایان ملزم شدند به یک سری سوال پاسخ دهند.

وی ادامه داد: به نظرم رسانه ملی در برنامه دیروز بیش از هر چیز می‌خواست تجربه‌های قبلی‌اش در برگزاری مناظره را تکرار نکند غافل از اینکه اگر چه مناظره‌ها به آن شوری چهار سال قبل نشد ولی با این بی‌نمکی هم قابل پذیرش نیست کما اینکه آقای غرضی یکی از نامزدهای انتخابات هم در این باره گفتند که این نوع مناظره شور و هیجانی برای افزایش شرکت‌ در انتخابات ایجاد نمی‌کند.

رسولی افزود: مناظره‌ها به سبک فعلی تنها روشی است برآی آشنایی مردم با کاندیداها که این هدف اصلی از برگزاری مناظره نیست.

پژوهشگر نمونه کشور سال 1382 در حوزه فرهنگ و رسانه افزود: پرسیدن سوال‌های چند گزینه‌‌ای از کاندیداها در شان جایگاه ریاست جمهوری نیست و این نوع برخورد جایگاه و مقام رئیس جمهور را در نگاه مردم می‌کاهد.

80 خبرنگار خارجی میهمان ایران می‌شوند

پوشش رسانه‌ای بیست و چهارمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر اخبار قابل توجه رسانه در هفته گذشته بود.

محمدناصر حقیقت، سرپرست اداره‌کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: 80 خبرنگار خارجی مقیم و غیرمقیم از 31 رسانه از 15 کشور جهان متقاضی شرکت در مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جهت پوشش خبری آن هستند.

به گفته وی کشورهایی که خبرنگارانشان در این مراسم حضور خواهند داشت، عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، جمهوری خلق چین، کویت، ترکیه، ژاپن، روسیه، آلمان، عراق، امارات متحده عربی، قطر، فلسطین، افغانستان و لبنان.

فیلتر شدن مهر از سوی کمیته فیلترینگ

دستور فیلتر شدن خبرگزاری مهر از سوی کمیته فیلترینگ نیز یکی از مهمترین اخبار حوزه رسانه در هفته گذشته بود.

در پی انتشار مصاحبه ای با مدیرمسئول سایت صراط نیوز که از فیلتر کردن رسانه های دارای مجوز توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انتقاد شده بود ، این کارگروه دستور فیلتر خبرگزاری را به فراهم کننده سرور خبرگزاری مهر صادر کرد.

رضا مقدسی مدیر عامل خبرگزاری مهر درباره علت این ماجرا اظهار داشت: متاسفانه از هفته گذشته فشارها به خبرگزاری و شرکت تامین کننده اینترنت این خبرگزاری ادامه داشته تا اینکه روز گذشته یکی از شرکت های تامین کننده اینترنت این خبرگزاری مجبور به مسدود سازی خط اینترنت ما شد.

وی همچنین گفت: تمام تلاش ما این بوده است که در آستانه برگزاری انتخابات و مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام از ایجاد تنش‌های بی مورد پرهیز کنیم تا خللی در روند اطلاع رسانی این دو رویداد مهم پدید نیاید اما متاسفانه پیگیریهای صورت گرفته بی نتیجه ماند.

همزمان با انتشار این خبر واکنش‌های زیادی به این اقدام از سوی کارشناسان رسانه و مسئولان کشوری صورت گرفت.

پدرام پاک آئین مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیمن زمینه و ساعتی پس از اعلام خبر فیلتر شدن خبرگزاری مهر اعلام کرد: با پیگیری موضوع از طریق حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور مشکل پیش آمده برای خبرگزاری مهر بر طرف شد.

همچنین حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز در سخنانی عنوان کرد: به اعتقاد من همچنان که دستگاه قضایی یا پلیس به عنوان ضابط، با وجود صلاحیت‌هایی که قانون به آنها اعطا کرده، در ورود به حریم مطبوعات، عملا هیئت نظارت بر مطبوعات را مقدم برخود می‌شمارند و آنجا را به لحاظ کارشناسی، مرجع عالی رسیدگی می‌دانند، از این پس سایت‌های خبری نیز باید با همان فرمان اداره شود. یعنی کمیته فیلترینگ و پلیس فتا به جرایم سایر حوزه‌های فضای مجازی متمرکز شوند، زیرا فضای مجازی، تنوع کارکردی که دارد سایت‌های خبری فقط یکی از آنهاست. موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، پورتال‌ها، تجارت الکترونیک، وبلاگ، سایت‌های سرگرمی، ‌تبلیغات،‌ فروش و موارد دیگر، دسته‌بندی‌های وب را تشکیل می‌دهند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجاس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار مهرگفت: طبق قانونی که در سال ۸۸ در مجلس تصویب شد و آئین نامه اجرایی آن در اواخر فروردین سال ۹۱ از سوی دولت به وزارت ارشاد ابلاغ شد، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند. بنابراین قانون تخلفات خبرگزاری‌‌ها با معیار قانون مطبوعات سنجیده می‌شود، اگر یک خبرگزاری یا سایت خبری از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارجاع داده شود باید به تخلف آنها مانند مطبوعات با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود.

عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد با تهیه یک طرح در مجلس مبنی بر درخواست تفسیر این قانون، این مشکل را حل خواهیم کرد، اگرچه مسئله بدیهی و روشن است و کمیته تشخیص مصادیق جرایم رایانه‌ای و شخص آقای خرم آبادی اطلاع درست و دقیقی از قانون سال ۸۸ مجلس ندارند و برداشتشان اشتباه است و تمایل دارند که اراده شخصی خود را بر خبرگزاری‌ها حاکم کنند و این خلاف قانون است.