استفاده بي رويه از منابع طبيعي در فارس

به گزارش خبرگزاري مهر، حسينعلي ابراهيمي كارنامي افزود: بهره برداريهاي متعدد و بي رويه انسان از طبيعت امروزه از هر دوره ديگر آشکارتر به چشم مي آيد، محيط زيست همواره دستخوش تغييرات و تخريب بوده و اين تغييرات با گذشت زمان و افزايش جمعيت و شکل گيري کلان شهرها اشکال پيچيده تري را به خود گرفته است.

مدير كل محيط زيست استانه فارس ادامه داد: در سالهاي اخير پيشرفت سريع فناوري و عدم توجه کافي به مسائل محيط زيستي مرتبط با آن و استفاده بي رويه و غير اصولي از منابع طبيعي، پيامدها ناگواري را موجب شده که جبران آنها در برخي شرايط مشکل و گاه غير ممکن است.

وي با بيان اينكه تخريب زيستگاههاي طبيعي و افزايش آلودگيهاي آب، خاک و هوا از جمله اين مشكلات است، اظهار داشت: توسعه با مفهوم استفاده از حداكثر منابع طبيعي براي دست يابي به هدف در قرن اخير با كمك فناوريهاي نوين و با اتكا به منابع طبيعي ارزان قيمت به پيشرفتهاي شگرفي نايل آمده اما اين دستاوردها در برخي از موارد باعث اختلال و مشكلات محيط زيستي شده است و پيامدهاي مختلفي از قبيل فرسايش خاك، كاهش تنوع زيستي، تغيير اقليم و آلودگي آب، خاك، هوا و صوت و ... را در برداشته است.

ابراهيمي كارنامي افزود: اين نکته مهم ارتباط سه گانه انسان، محيط زيست و توسعه پايدار را به عنوان پيوندي شاخص در دستور کار حرکت مستمر به سوي آينده قرار مي دهد، سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده دولت در اين زمينه خاص، در سالهاي مختلف از بدو تاسيس تاکنون اقدامات زيادي از وضع قوانين حفاظت محيط زيست تا کارهاي اجرايي و نظارتي انجام داده است.