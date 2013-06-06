عبور و مرور در جاده هاي فارس روان است

سرهنگ كسري سيروسي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين رابطه بيان كرد: با وجود اينكه حجم زيادي مسافر وارد استان فارس شده اند اما ترافيك در جاده هاي اين استان روان است.

وي ادامه داد: بر اساس پيش بينها انتظار مي رود كه از عصر امروز ترافيك در محورهاي كازرون - شيراز و سپيدان - شيراز با توجه به اينكه اين شهرستانها از جمله مناطق سياحتي استان است، سنگين باشد.

فرمانده پليس راه استان فارس با بيان اينكه در هيچ كدام از محورهاي استان محدوديت ترافيكي وجود ندارد، بيان كرد: به طور حتم از بعد از ظهر جمعه عبور و مرور در برخي از محورهاي استان به كندي صورت مي گيرد.

سرهنگ سيروسي اظهار داشت: در اين تعطيلات با توجه به حضور گسترده پليس در جاده هاي استان هيچگونه حادثه ترافيكي دلخراشي رخ نداده است.