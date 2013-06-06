  1. استانها
  2. فارس
۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

سيروسي در گفتگو با مهر:

عبور و مرور در جاده هاي فارس روان است

عبور و مرور در جاده هاي فارس روان است

شيراز - خبرگزاري مهر: فرمانده پليس راه استان فارس گفت: در حال حاضر عبور و مرور در جاده هاي اين استان روان است.

سرهنگ كسري سيروسي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين رابطه بيان كرد: با وجود اينكه حجم زيادي مسافر وارد استان فارس شده اند اما ترافيك در جاده هاي اين استان روان است.

وي ادامه داد: بر اساس پيش بينها انتظار مي رود كه از عصر امروز ترافيك در محورهاي كازرون - شيراز و سپيدان - شيراز با توجه به اينكه اين شهرستانها از جمله مناطق سياحتي استان است، سنگين باشد.

فرمانده پليس راه استان فارس با بيان اينكه در هيچ كدام از محورهاي استان محدوديت ترافيكي وجود ندارد، بيان كرد: به طور حتم از بعد از ظهر جمعه عبور و مرور در برخي از محورهاي استان به كندي صورت مي گيرد.

سرهنگ سيروسي اظهار داشت: در اين تعطيلات با توجه به حضور گسترده پليس در جاده هاي استان هيچگونه حادثه ترافيكي دلخراشي رخ نداده است.

کد مطلب 2070296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها