فراری دادن موش با گاز مایع در قم موجب انفجار منزل شد/جذب سرباز آتش نشان

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طی 48 ساعت گذشته 33 مورد عملیات گذشته بوقوع پیوست بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 17 مورد حریق شامل سه مورد حریق خودرو، چهار مورد حریق منزل، 2 مورد حریق ترانس برق،‌2 مورد حریق باغ، یک مورد حریق مغازه، چهار مورد حریق ضایعات و یک مورد حریق مرغ داری اطراف کهک می شود که در حریق مرغ داری سه دستگاه خودروی سنگین آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.



وی گفت: سه موردنجات طی 48 ساعت گذشته بوقوع پیوست که شامل 2 مورد آسانسور و یک مورد محبوس شدن کودک داخل اتاق خواب می شود.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 13 مورد ایمن سازی شامل سه مورد قطع آژیر،‌چهار مورد نشت گاز و بنزین از خودرو و 2 مورد بازگشایی درب خودرو و یک مورد صید گربه از کانال کولر، یک مورد شیرآب و یک مورد واژگونی تیر چراغ برق بر روی ساختمان در 20 متری امام حسین و یک مورد احتمال ریزش چاه که ایمن سازی لازم انجام گرفت می شود.



هرگز برای فراری دادن حیوانات موذی مانند موش از گاز مایع استفاده نشود



وی گفت: خانمی خانه دار که برای فراری دادن موشی که وارد منزل شده بود شیر گاز پیک نیک را باز کرده و با پخش کردن گاز مایع به طرف موش اقدام به فراری دادن موش از منزل می کرد متاسفانه بر اثر رسیدن گاز پیک نیک به آبگرمکن در آشپزخانه انفجار صورت گرفت.



جعفری ادامه داد: متاسفانه این خانم از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شد که با اعزام نیروهای آتش نشانی حریق اطفا و مصدوم خارج شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در روزهای تعطیلات 14 و 15 خرداد ماه 23 مورد استقرار خودروهای آتش نشانی جهت حفظ ایمنی زائران انجام گرفت.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به جذب سرباز آتش نشان گفت: شهرداری قم از مشمولین وظیفه دارای مدرک دیپلم اعزامی در تاریخ های 19 مرداد،‌19 مهر و 19 بهمن جهت انجام خدمت سربازی ثبت نام به عمل می آورد.



وی ادامه داد: متقاضیان می توانند به آدرس خیابان امام،‌نبش 30 متری شهید کیوانفر،‌دفتر مدیریت آتش نشانی مراجعه کنند.