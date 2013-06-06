مشارکت سياسي مايه قدرت و ابهت بين المللي ملت ايران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيدعلي پناه محمودي نيا با اشاره به لزوم حضور همگاني در صحنه انتخابات افزود: انتخابات يكي از مهمترين مظاهر مردم سالاري در جوامع معاصر است و بزرگترين نمود حضور مردم براي تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود تلقي مي شود.

حجت الاسلام محمودي نيا اشاره کرد: انتخابات به عنوان يکي از مراحل ايجاد فرآيند دموکراتيک بوده است که بستري براي گسترش تعامل دولت و ملت در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي کند.

رئيس تبليغات اسلامي دشتستان خواستار حضور پرشور مردم و روحانيون در صحنه انتخابات شد و افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اجراي 300 برنامه آموزشي و فرهنگي در سايت 2 كنگان

مسئول امور فرهنگي و روابط عمومي سايت 2 انرژي پارس جنوبي كنگان با حضور در اداره تبليغات اسلامي اين شهر در ديدار با سرپرست اين اداره از اجراي 300 برنامه آموزشي و فرهنگي در سال 91 خبر داد.

حجت الاسلام احمد مهمار گفت: اجراي برنامه هاي فرهنگي با هدف اعتلاي هويت اسلامي، تبليغ معارف اسلامي، تحکيم و تقويت نظام اسلامي، تبيين و ترويج آرمان ها و منويات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) انجام شده است.

وي ايجاد محيط نشاط، اميد و اتکال به خداوند متعال، افزايش بصيرت اسلامي انقلابي، تقويت روحيه تعهد و حضور در صحنه هاي علمي فرهنگي اجتماعي، توسعه حوزه مشارکت در فعاليت هاي فرهنگي و الگو سازي فرهنگي مبتني بر انديشه ناب اسلامي را از جمله سياست هاي راهبردي اين واحد عنوان كرد.

انتخابات مظهر اقتدار ملي و نشان دهنده حيات و خود آگاهي يک ملت است

کارشناس امورفرهنگي اداره تبليغات اسلامي دشتستان اظهار داشت: انتخابات مظهر اقتدار ملي و نشان دهنده حيات و خود آگاهي يک ملت، حرکت عظيم مردمي براي تثبيت نظام جمهوري اسلامي است.

امرالله حسن پور اضافه کرد: بدون شک حضور مردم در پاي صندوق هاي راي يعني دفاع از جمهوري اسلامي و قانون اساسي است بنابراين اين حضور مردمي براي دشمنان ملت ايران مطلوب نيست.

کارشناس فرهنگي اداره تبليغات اسلامي دشتستان تاکيد کرد: حضور هر چه پررنگ تر مردم علاوه بر اينکه تحکيم پايه هاي حکومت اسلامي را به بار مي آورد منجر به ياس و ناکامي دشمنان مي شود.

مشاركت 50 هزار كنگاني در ويژه برنامه هاي فرهنگي ارتحال امام (ره)

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان كنگان از مشاركت 50 هزار كنگاني در ويژه برنامه هاي فرهنگي ارتحال امام خميني (ره) در اين شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام رحيم اهرمي اظهار داشت: امام خميني تفکر مقاومت و ظهور جنبش هاي اسلامي در جهان را گسترش و بشريت را از ظلم و ستم ديکتاتوري ها نجات داد امام (ره) احياگر اسلام ناب و زنده کننده انسانيت و آزادگي و ناجي بشريت و نجات دهنده ايران از سلطه استکبار بود.

وي ترويج آرمان هاي امام خميني (ره) را در جامعه ضروري دانست و افزود: شناساندن و ترويج تفکرات و انديشه هاي بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي به نسل جوان حائز اهميت است عمل براساس تکليف ديني و آموزه هاي ديني رمز موفقيت تمام ملت هاست که يکي از پيام هاي مهم امام (ره) به بشريت و جهانيان بود که توانست پيام اسلام را در سراسر جهان صادر کند.

برگزاري 2500 جلسه سخنراني در كنگان

حجت‌الاسلام رحيم اهرمي سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان كنگان، وجود روحانيون را به سان چشم و گوش جامعه دانست و گفت: روحانيون به عنوان محافظان و پاسداران دين و مذهب محسوب مي شوند.

وي اظهار داشت: انقلاب اسلامي ايران با هدايت امام خميني (ره) و روشنگري روحانيت به پيروزي رسيد و امروز نيز با هدايت هاي داهيانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اوج عزت و اقتدار است.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي كنگان افزود: اين اداره با توجه به نقش تبليغي خود و روحانيت مستقر اعزامي و بومي جهت بصيرت افزايي جامعه به اجراي دو هزار و 500 جلسه سخنراني و گفتمان ديني در سال جاري اقدام مي‌كند.