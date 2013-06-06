عدم وجود اسپانسر براي حمايت از تيمهاي بدمينتون فارس

بهرام جوينده در گفتگو با خبرنگار مهر در اين خصوص بيان كرد: استان فارس پنج تيم در ليگهاي مختلف بدمينتون كشور از جمله ليگ برتر و دسته يك دارد كه در سال گذشته يك تيم ليگ برتري آقايان از استان به دليل مشكلات مالي به استان زنجان سپرده شد.

وي ادامه داد: اين تيم براي اينكه بتواند در ليگ برتر بماند به استان زنجان سپرده شد اما براي سال جاري در صورت حمايت مالي بار ديگر به استان فارس باز مي گردد.

رئيس هيئت بدمينتون استان فارس در اظهار داشت: متاسفانه طي سالهاي اخير با وجود اينكه تيمهاي بدمينتون استان در ليگ برتر تواناييهاي خوبي داشتند اما به دليل مشكلات مالي در جدول نزول داشته اند.

وي ادامه داد: به عنوان نمونه تيم بانوان استان فارس در سال 92-91 با وجود اينكه تواناييهاي خوبي داشت رتبه چهارم را از آن خود كرد در حاليكه اين تيم در سالهاي گذشته رتبه هاي دوم و سوم جدول را داشته است.

جوينده با اشاره به مشكلات مالي اين هيئت اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تنها مشكل اين تيمها نبود اسپانسر و حامي مالي است كه مشكلاتي را از جمله واگذاري تيم به استاني ديگر و... همراه داشته است.

رئيس هيئت بدمينتون استان فارس افزود: براي اينكه اين تيمها را از دست ندهيم نياز است كه مسئولان استاني نسبت به حمايت از تيمها اقدام كنند.