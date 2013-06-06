اراذل و اوباش شيراز دستگير مي شوند/ زن همسركش در دام پليس

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار سيروس سجاديان با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي فارس مطلع شدند، فردي به نام" م – ص" معروف به "صادق گوريل" كه از افراد اراذل و اوباش بوده با همدستي چند نفر ديگر با انجام اقدامات نامتعارف، براي مردم ايجاد مزاحمت مي كنند.

وي اظهار كرد: اين فرد داراي چندين فقره سابقه از جمله اغفال زنان و دختران، تجاوز به عنف و درگيريهاي مسلحانه متعدد بود و همدستان وي به نام هاي "م – ص"، "الف – ص" نيز با همكاري اين فرد به صورت مسلحانه اقدام به قدرت نمائي، درگيري مسلحانه، ايجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم مي كردند و موجبات ناامني و نارضايتي شهروندان را فراهم كرده بودند.

فرمانده انتظامي فارس ادامه داد: شناسايي و دستگيري اين افراد در دستور كار ماموران قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتي و رصد فعل و انفعالات و تحركات سركرده اين افراد، بويژه سركده آنها " م – ص"، مخفيگاه شان در يكي از شهرك هاي واقع در شمال شيراز شناسايي شد.

وي افزود: ماموران پس از اطمينان از حضور متهمان در محل اختفاء شان،‌ضمن محاصره كردن محل در عملياتي منسجم هر سه فرد اراذل و اوباش را به همراه يك زن به نام"الف – ع" دستگير كردند.

فرمانده انتظامي فارس گفت: در بازرسي از محل اختفاي اين افراد، يك قبضه كلت كمري به همراه شش تير فشنگ مربوطه و خشاب، دو قبضه اسلحه شكاري فاقد مجوز به همراه تعداد تير فشنگ،‌عدد سيم كارت همراه اول، مقدار هشت گرم شيشه، پنج گرم ماري جوانا، پنج تيغه كارد، سه حقه وافور و دو عدد پايپ استعمال موادمخدر كشف شد.

سردار سجاديان بيان كرد: در اين رابطه يك دستگاه خودرو پرايد متعلق به سركده اين باند اراذل اوباش "م – ص" و يك دستگاه خودرو پيكان متعلق به خانم "الف – ع" توقيف و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

انهدام باند سارقان به عنف در شيراز

رئيس پليس آگاهي فارس از دستگيري اعضاي باند سارقان به عنف عابر پياده در شيراز و كشف 24 فقره سرقت از آنان خبر داد.

سرهنگ سيروس حيدري در توضيح بيشتر اين خبر گفت: در پي دستگيري يك نفر سارق به عنف به نام " م- ر" توسط ماموران كلاتري عباسيه كه با تهديد سلاح سرد يك رشته زنجير طلا را از يكي از شهروندان به سرقت برده بود، موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان اداره آگاهي فارس قرار گرفت.

وي ادامه داد: پس از تحقيقات صورت گرفته از متهم و انجام كارهاي اطلاعاتي و وسيع در اين خصوص ماموران محل هاي سكونت و اختفاي همدستان متهم را شناسايي كردند.

رئيس پليس آگاهي فارس خاطر نشان كرد: در چند عمليات منسجم ماموران دو همدست متهم به نام هاي "م- ب " و" ح- ر" را دستگير و به پليس آگاهي فارس انتقال دادند.

سرهنگ حيدري با بيان اينكه تاكنون 24 فقره سرقت از متهمان كشف شده خاطر نشان كرد: در اين خصوص مالباختگان شناسايي و تحقيقات بيشتر ادامه دارد.

دستگيري دو خرده فروش موادمخدر در شيراز

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز از دستگيري دو قاچاقچي مواد مخدر و كشف دو كيلو و 180 گرم ترياك از آنها در شيراز خبر داد.

سرهنگ بهادر اسماعيلي در تشريح اين خبر گفت: ماموران كلانتري 20 گل سرخ شيراز مطلع شدند دو خرده فروش موادمخدر با استفاده از يك دستگاه موتور سيكلت، در جنوب شهر اقدام به فروش مواد مخدر مي كنند.

وي ادامه داد: بلافاصله ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و فني قاچاقچيان را به نام هاي "ب- م" و "م- م" شناسايي و در يك عمليات منسجم هردو نفر را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز افزود: در بازرسي از متهمان مقدار دو كيلو و 180 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد.

سرهنگ اسماعيلي گفت: متهمان براي تحقيقات و بررسي بيشتر تحويل پليس مبارزه با مواد مخدر استان شدند.

قاتلان کمتر از 24ساعت درمرودشت دستگير شدند.

زن همسركش در دام پليس

ماموران انتظامي شهرستان مرودشت زنی را که با همدستی دوستش اقدام به قتل شوهرش کرده بود، شناسایی و دستگیر كردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با اعلام این خبر گفت: ماموران فرماندهی انتظامی بخش زرقان شيراز، جسد فردی به نام" ق- الف "را در کانال آب در یکی از روستاهای اطراف این بخش کشف كردند.

سرهنگ علی شیبانیان افزود: با توجه به این که مقتول ساکن شهرستان مرودشت بود، پرونده براي رسیدگی بیشتر به پلیس آگاهی این شهرستان ارسال شد.

وی گفت: موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت ودر تحقیقات اولیه مشخص شد مقتول با همسرش اختلاف داشته اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت ادامه داد: همسر مقتول دستگير و در تحقيقات قتل همسرش با همكاري فرد ديگري به نام "الف-ج " را گردن گرفت.

سرهنگ شیبانیان افزود: با تلاش ماموران همدست قاتل نيز که متواری شده بود، دستگیر و در تحقیقات مدعي شد مقتول فردي معتاد بوده و برای اینکه با همسر مقتول ازدواج کنم نقشه قتل شوهرش را طراحی و وی رابه قتل رساندیم.

وي خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل وبراي سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.