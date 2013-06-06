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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

کریمی با مهر عنوان کرد:

ذخیره کافی آرد در اردبیل موجود است

ذخیره کافی آرد در اردبیل موجود است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل گفت: در حال حاضر ذخیره کافی آرد برای مصرف نانوایی های استان موجود است.

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به مقدار مورد نیاز مصرف نانوایی های استان آرد و گندم ذخیره سازی شده است.

وی با یادآوری ممنوعیت خروج گندم از استان اضافه کرد: علت ممنوعیت برای استفاده از گندم در چرخه مصرف انسانی بود.

وی افزود: با توجه به اینکه گندم اردبیل از کیفیت بالایی برخوردار است در سال جاری تمهدیداتی برای استفاده از آن برای مصرف انسانی در نظر گرفته شده است.

کریمی تاکید کرد: در راستای اجرای این مهم خروج گندم تنها از طریق مراجع قانونی و با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی انجام می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل متذکر شد: با توجه به ذخایر گندم سیلوهای استان در حال حاضر مشکلی از بابت تامین گندم و آرد مصرفی خانوارها مشاهده نمی شود.

وی با تاکید به ظرفیت سیلوهای ذخیره گندم افزود: سیلوهای استان می تواند تا مصرف گندم دو سال آتی را ذخیره سازی کند.

کد مطلب 2070313

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