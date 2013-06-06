ائتلاف بزرگ آبادگران تبریز با چهره های شاخص وارد عرصه انتخابات شوراها شد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعیدی گفت: این ائتلاف با شعار "تجربه، تخصص و تعهد ما ، ضامن آبادانی تبریز" وارد عرصه انتخابات شوراهای اسلامی کلانشهر تبریز شده است.

لسیت ائتلاف بزرگ آبادگران تبریز به شرح زیر است:

جعفر سعیدی مدیر کل سابق دفتر شهری و روستایی استانداری، احتشام حاجی پور شهردار سابق تبریز، شهرام دبیری عضو شورای شهر تبریز، احد راشد مدیر کل سابق دفتر فنی استانداری، سعید محدث معاون سابق خدمات شهری شهرداری تبریز، عبدالحسین اشرف نیا کارشناس ارشد عمران شهری، حبیب شیری آذر عضو شورای شهر تبریز، ایران آهور عضو سابق شورای شهر تبریز، اصغر عابدزاده عضو شورای شهر تبریز، کریم صادقزاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ، کریم باقری دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان، جلیل امیر کاردوست مدیر عامل سابق سازمان آتش نشانی، صالح رشید پور مشاور سابق و نماینده استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان، لیلا جاویدان سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان، یعقوب انتظار قراملکی عضو سابق شورای شهر تبریز، ایرج شهین باهر رئیس سابق سازمان تظام مهندسی ساختمان استان، نقی ابراهیمی فرماندار سابق تبریز، اسماعیل سلیمی کارشناس عمران شهری، محمد ابراهیم رمضانی مجری طرح تدوین استراتژی تبریز 1430، علی فخر آذر معاون سابق اداره کل پست استان، عیسی اسدلو شهردار سابق قره آغاج.