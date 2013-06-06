ثبت نام طرح های اوقات فراغت تبلیغات اسلامی خراسان رضوی آغاز شد

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آماده ثبت نام 15 هزار نقر برای شرکت در برنامه های اوقات فراغت در خراسان رضوی هستیم.

وی با بیان اینکه تخصصی نبودن برنامه های اوقات فراغت آسیب جدی محسوب می شود افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل نشاط و نیایش و ایام تابستان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برنامه های ویژه ای را اجرا خواهد کرد.

وی در تشریح این برنامه ها گفت: گروههای دوستی در 10 مدرسه در مشهد استمرار دارد؛ حمایت برنامه ای از طرح های هسته فرهنگی جوان در روستاها خواهد شد و 400 بوستان معرفت با حضور مربیان مستقر و هجرت در سطح روستاهای استان. راه اندازی می شود.

حجت الاسلام فاطمی همچنین به راه اندازی جشنواره پیشتازان هدایت با مشارکت 3هزار نفر از دانش آموزان تیزهوش با موضوعات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: از 40 نفر ازبرگزیدگان در این جشنواره تجلیل خواهد شد.

وی برگزاری کاروان های دین نشاط و زندگی خبر داد و افزود: اعزام 20 مبلغ ویژه ایام تابستان و 1500 مبلغ برای اجرای برنامه هایی از قبیل تفسیر، احکام و قرلئت قرآن نیز به شهرستانهای استان صورت می گیرد.

مسئول امور فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یادآور شد: دانش آموزان در سطح روستاهای خراسان رضوی می توانند با مراجعه به روحانیون مستقر و هجرت از کلاسهای هسته های جوان و بوستانهای معرفت استفاده کنند.

ثبت نام ویژه برنامه های اوقات فراغت در تابستان از 15 خرداد تا 25 خرداد ماه انجام می شود و این کلاس ها در تیر ماه و مرداد ماه برگزار می شود.