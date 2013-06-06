تداوم اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، نظامیان رژیم بحرین طی روزهای گذشته با یورش به 21 منزل شانزده نفر را بازداشت کرده و اثاثیه بسیاری از منازل را غارت کرده اند.

نظامیان رژیم همچنین با کارگیری زور علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز از گازهای سمی و خفه کننده استفاده کرده اند.

در دو روز گذشته در 38 منطقه تظاهرات برگزار شد و خواسته تظاهرات کنندگان برقراری رژیم دموکراتیک بود.

منابع وابسته به مخالفان از شکنجه بازداشت شدگان و اعتراف گیری از آنها تحت شکنجه خبر دادند.

خانواده یک بازداشت شده بحرینی از دردی که فرزند شکنجه شده آن از ناحیه سر، کتف، کمر و پاها ونیز نارسایی بینایی به آن مبتلا شده است پرده برداشتند.

منابع وابسته به مخالفان بحرین از یورش به منازل در منامه، ابوصبیع و النعیم و نیز تخریب محتویات مسجد مقاوم علامه سید هاشم التوبلانی خبر دادند.