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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

تداوم اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه

تداوم اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از ادامه اقدامات سرکوبگرانه نظامیان این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، نظامیان رژیم بحرین طی روزهای گذشته با یورش به 21 منزل شانزده نفر را بازداشت کرده و اثاثیه بسیاری از منازل را غارت کرده اند.

نظامیان رژیم همچنین با کارگیری زور علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز از گازهای سمی و خفه کننده استفاده کرده اند.

در دو روز گذشته در 38 منطقه تظاهرات برگزار شد و خواسته تظاهرات کنندگان برقراری رژیم دموکراتیک بود.

منابع وابسته به مخالفان از شکنجه بازداشت شدگان و اعتراف گیری از آنها تحت شکنجه خبر دادند.

خانواده یک بازداشت شده بحرینی از دردی که فرزند شکنجه شده آن از ناحیه سر، کتف، کمر و پاها  ونیز نارسایی بینایی به آن مبتلا شده است پرده برداشتند.

منابع وابسته به مخالفان بحرین از یورش به منازل در منامه، ابوصبیع و النعیم و نیز تخریب محتویات مسجد مقاوم علامه سید هاشم التوبلانی خبر دادند.

کد مطلب 2070320

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