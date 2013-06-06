دو مقام جدید دولت اوباما معرفی شدند/سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل به عنوان مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری این کشور معرفی شد. رایس طی اظهاراتی به مناسبت این اقدام اوباما، مراتب قدردانی اش از رئیس جمهور را به خاطر این اعتماد اعلام کرد.

اوباما همچنین "سامانتا پاور" از دیگر افراد مورد اعتماد خود را به عنوان جانشین رایس در سازمان ملل معرفی کرد. این دو زن دو پست مهم را در دولت اوباما عهده دار می شوند. قرار است سوزان رایس کار جدید خود را از ماه جولای در کاخ سفید آغاز کند. با این حال دو نامزد معرفی شده برای احراز این پست ها باید به تایید سنای آمریکا برسند.

گفتنی است رایس و پاور از جمله اعضای فعال ستاد انتخاباتی "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا بودند.