قم از مدعیان سکوهای برتر سه گانه قهرمانی کشور است

احمد صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از اولین مسابقاتی که تحت عنوان نخستین دوره پیکارهای دو گانه قهرمانی نیروهای مسلح استان قم برنامه ریزی و برگزار کردیم و این رقابت ها در سطحی مطلوب با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد، حالا اولین اعزام ورزشکاران سه گانه قم در روزهای پایانی خرداد ماه به میزبانی هیئت سه گانه استان مازندران راه است و امیدواریم شروع خوبی در مسابقات کشوری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی داشته باشیم.

وی ادامه داد: هیئت ورزش های سه گانه استان قم به منظور توسعه و تعمیم این رشته ورزشی با توجه به امکانات موجود، نخستین برنامه استانی خود در سال جاری را با برگزاری رقابت دو گانه بین نمایندگان نیروهای مسلح برگزار کرد و در مجموع دستاوردهای خوبی از این رقابت ها داشتیم.

دبیر هیئت ورزش های سه گانه استان قم افزود: نخستین دوره رقابت های دو گانه قهرمانی قم بین سربازان وظیفه نیروهای مسلح برگزار شد و طی آن 30 ورزشکار در تلاش برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام برترین ها از بین ورزشکاران نیروی انتظامی و سپاه معرفی شدند.

وی اضافه کرد: در این مسابقات ورزشکارانی از نیروی انتظامی، وزارت دفاع، فروشگاه اتکاء وابسته به نیروهای مسلح، سپاه علی بن ابی طالب (ع) و ... حضور داشتند و سرانجام این حامد خدمتگزار از نیروی انتظامی بود که عنوان نخست و مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

صالح بیان داشت: همچنین حامد شهبازی ورزشکار شرکت کننده از اتکاء با قرار گرفتن در جایگاه دوم موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد و بدین ترتیب پرونده این رقابت ها در حضور فرمانده نیروی انتظامی و رئیس هیئت ورزش های سه گانه استان قم بسته شد.

وی ابراز کرد: در بین تمام‌ هیئت‌هایی که به نمایندگی از استان قم در لیگ‌های باشگاه های کشور دارای نماینده هستند شاید کمتر علاقمندی به ورزش از هیئت ورزش‌های سه گانه که یک هیئت نوپای ورزشی در قم به شمار می رود انتظار حضور در لیگ کشور را داشته باشد اما قم علاوه بر ورزشکار، نیروی انسانی مختلف همچون داور و مربی بین المللی این رشته را نیز در اختیار دارد.

دبیر هیئت ورزش های سه گانه استان قم افزود: این در حالی است که ورزش سه گانه در قم یکی از رشته‌های ورزشی جذاب و پرطرفدار محسوب می شود و ورزشکاران مستعد آن به سبب تنوع در رشته‌های زیر مجموعه سه گانه توانسته‌اند به خوبی در رقابت‌های استانی و کشوری توانمندی خود را ارائه کنند.

وی یاد آور شد: در فدراسیون ورزش‌های سه گانه کشورمان نیز هیئت ورزش‌های سه گانه قم و نیروی انسانی زیر مجموعه آن اعم از ورزشکاران،‌ داوران و مربیان از جایگاه بسیار بالا و اعتبار ویژه‌ای برخوردارند و این مهم سبب شده است تا قم در سه گانه به پیشرفت‌های خوبی دست یابد.

