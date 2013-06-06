حضور حداکثری در انتخابات ضامن اقتدار و عزت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش روز پنجشنبه در مراسم تحلیف سربازان پادگان شهدای جوادنیای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برکات ماه رجب گفت: رجب ماه غفران و آمرزش است و در این ماه مبعث پیامبر اکرم (ص) و تولد اسلام از جایگاه خصای برخوردار است.

وی افزود: غدیر استمرار اسلام و کربلا احیاگر اسلام است و این سه واقعه، مهم ترین وقایعی هستند که در اسلام اتفاق افتاده است.

آبنوش در ادامه با بیان شرایط نظام در انتخابات آتی تصریح کرد: انتخابات نماد اقتدار و عزت ملی است و حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات زمینه های اتفاقات جدیدی را در مناسبات منطقه ای و جهانی پدید خواهد آورد.

وی گفت: حضور حداکثری در انتخابات ضامن امنیت جهانی و تبلور حماسه سیاسی خواهد بود و با توکل بر خداوند با حضور حداکثری مردم سیلی محکمی به استکبار جهانی خواهیم زد.

فرمانده سپاه استان قزوین یادآورشد: شرایطی که امروز در جهان داریم مدیون لطف خداوند، خون شهدا و تدابیر مقام معظم رهبری است و داشتن این همه دشمن، دلیلی بر حقانیت ما است.

وی اظهارداشت: رسانه های استکبار جهانی با تمام توان خود در تلاشند با رصد و کنترل فضای رسانه ای و مجازی با ایجاد شائبه به نظام انتخاباتی کشور خدشه وارد کنند و به حمد خداوند ملت بصیر ایران همچون 9 دی ماه به صحنه خواهند آمد و حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

در ابتدای این مراسم تعدادی سربازان با انجام حرکات تاکتیکی و نظامی به مرور تمرین های خود در دوره آموزشی پرداخته و در پایان دو تن از سربازان با ادای قسم مراسم تحلیف به جای آوردند و درجه سردوشی دریافت کردند.