کوهنوردان گرمه اي به بام تهران صعود كردند

حامد صاحبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 10 نفر از اعضاي گروه کوهنوردی زرین کمر شهرستان گرمه با هدف گرامیداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) به قله چهار هزار متری توچال موسوم به بام تهران صعود كردند.

وی با اشاره به اينكه اعضای این گروه کوهنوردی دوشنبه سیزدهم خرداد ماه ابتدا به زیارت مرقد امام(ره) رفته، سپس برنامه صعود خود به بام تهران را آغاز كردند، اظهار داشت: این برنامه کوهنوردی شانزدهم خرداد ماه با بازگشت كوهنوردان به پايان رسيد.

صاحبي اضافه کرد: سرپرستی این صعود را علی عادلخوانی بر عهده داشت و حمید طالبی، محمد میرزاپور، مهدی صادق زاده، محمدمهدی غلامزاده، مسعود محمودیان، ولی الله شکاریان و حسین پاهنگ تعدادی از کوهنوردان این گروه در برنامه صعود به قله توچال بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، توچال قله‌ای در شمال تهران و به ارتفاع چهار هزار متر است که بخشی از دامنه رشته‌کوه‌های البرز محسوب می شود و دامنه جنوبی آن مجاور به شهر تهران و قله آن مشرف به این شهر است.

گروه کوهنوردی زرین کمر شهرستان گرمه، جمعه سوم خرداد ماه نیز با هدف گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، با 10 کوهنورد به قله دو هزار متری نیلکوه، بلندترین قله استان گلستان صعود کرده بودند.

در حال حاضر در شهرستان های مختلف خراسان شمالی 13 گروه کوهنوردی دارای مجوز فعالیت می کنند که از این تعداد هشت گروه در شهرستان بجنورد، دو گروه در اسفراین، دو گروه در شیروان و یک گروه نیز در شهرستان گرمه فعالیت های کوهنوردی خود را پیگیری می کنند.