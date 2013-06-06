مردم را از پشت شیشه ببینید نه آینه/ جانبازان فراموش شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی ظهر امروز در دومین برنامه خود در سفر به اصفهان به دیدار بیماران بخش روان پزشکی و توانبخشی شهید رجایی رفت تا از نزدیک با آنها دیدار و گفتگو داشته باشد.

در این دیدار که نزدیک به 40 دقیقه به درازا انجامید، جانبازان اصفهانی مشکلات خود را به سعید جلیلی گوشزد کردند

قدرت الله خاکباز، جانباز 15 درصد لشگر امام حسین به جلیلی گفت: مهم نیست چه کسی رئیس جمهور می شود، اما رئیس جمهور باید مردم را از پشت شیشه بنگرد نه پشت آئینه، چون در صورتی که از پشت آئینه به مردم نگاه کنیم دچار خودبینی خواهیم شد و فقط خود را خواهیم دید.

جانباز دیگری نیز در این دیدار به این کاندیدای ریاست جمهوری اظهار داشت: من سالهاست که فراموش شده ام و خانه خود را گم کرده‌ام، اما کسی آنگونه که باید و شاید به وضعیت ما رسیدگی نمی کند.

به گزارش مهر، جانباز دیگری که در بخش اعصاب و روان بستری بود به سعید جلیلی گفت: من نزدیک به 60 ماه در جبهه های مختلف چون شلمچه، آبادان، کردستان و نجف اشرف بوده ام، اما حال دچار مشکلات بسیاری هستم.

به گزارش مهر، بسیاری از جانبازان در این دیدار خواسته های خود را به این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفتند که تمام آنها متفق القول بر این باور بودند که رئیس جمهور آینده باید فساد در عرصه های مختلف چون اقتصادی، فرهنگی و... را ریشه کن کند و با آنها برخوردی جدی داشته باشد.

همچنین بسیاری از آنها با انتقاد از نحوه حقوق و درآمدشان بیان داشتند: متاسفانه جانبازان در اصفهان فراموش شده اند.

همچنین یکی از گلایه هایی که خطاب به جلیلی عنوان شد در خصوص فضای بستری این مرکز بود، چرا که آنها باید یک ماه در بخش های این بیمارستان بستری شوند و دو ماه در خانه شان که این موضوع آنها را دچار مشکلات بسیاری کرده است.

سعید جلیلی پس از این برنامه به سمت خمینی شهر اصفهان حرکت کرد تا در جمع مردم این شهرستان به سخنرانی بپردازد.