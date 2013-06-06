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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

نوجوان رفسنجانی برای حضور در مسابقات جهانی تیراندازی عازم قبرس شد

نوجوان رفسنجانی برای حضور در مسابقات جهانی تیراندازی عازم قبرس شد

رفسنجان – خبرگزاری مهر: بهزاد ایرانمنش نوجوان رفسنجانی به منظور شرکت در مسابقات جهانی تیراندازی راهی قبرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ایرانمنش در قالب تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی روز چهارشنبه تهران را به مقصد نیکوزیا پایتخت قبرس ترک کرد.

این در حالی است که بهزاد ایرانمنش نوجوان رفسنجان به عنوان یکی از جوان ترین تیراندازان زیر 16 سال در بین تیراندازان در قبرس حضور خواهد داشت. مسابقاتی که در رده بزرگسالان برگزار می شود.

در همین حال، بهزاد ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات مسابقات جهانی بزرگسالان در کشور قبرس است که قهرمانان دنیا در آن حضور دارند.

وی افزود: حدود دو ماه در اردوی تیم ملی بودیم و آمادگی لازم را برای این مسابقات دارم هر چند که به عنوان جوانترین بازیکن با کمتر از 16 سال در بین بزرگسالان به رقابت می پردازم.

ایرانمنش تصریح کرد: با این وجود با تمام آمادگی به میدان می روم و از این مسابقات برای کسب تجربه مسابقات آینده استفاده خواهم کرد.

کد مطلب 2070343

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