نشان دادیم در دوران اصلاحات به وعده های خود عمل می کنیم/ رونق کسب و کار اولویت کاری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف ظهر پنجشنبه در جمع مردم ایلام در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: مردم ایلام در هشت سال دفاع مقدس نمونه ای که غیرت و مردانگی را از خود نشان دادند که باید به این استان توجه ویژه شود.

وی بیان داشت: مردم استان ایلام در هشت سال دفاع مقدس صبر و تحمل بسیار بالایی از خود نشان دادند ولی در حال حاضر با محرومیت و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: استان ایلام در دولت بنده از جایگاه بسیار بالایی برخوردار خواهد بود چراکه اگر رئیس جمهور شوم برنامه ای ویژه برای توسعه و پیشرفت این استان تدوین می کنم.

وی ادامه داد: چرا باید مردم این استان به خاطر خدمات پزشکی به دیگر نقاط کشور سفر کنند و این خود نمونه ای از کمبودها و محرومیت های این استان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

عارف عنوان کرد: ایلام با داشتن ظرفیتهای منحصر به فرد از جمله چهار فصل بودن، کشاورزی، دامپروری و جوانان با استعداد و گردشگری در حد نام خود مورد توجه قرار نگرفته و باید با استفاده از این همین ظرفیتهای برای توسعه و پیشرفت استان تلاش کرد.

وی افزود: یکی از برنامه های مهم بنده برای پیشرفت این استان توسعه گردشگری و اولویت اول بنده در این استان رونق کسب و کار و حل مشکل بیکاری که امروز در جامعه ما حرف اول را می زند، است.

وی تصریح کرد: توسعه همکاری های اقتصادی با کشور همسایه، حل مشکل بیکاری، حل مشکل تورم و گرانی، درآمدزایی و..از دیگر برنامه های بنده است که در دوران اصلاحات نشان دادیم به وعده های خود عمل می کنیم.

این نامزد ریاست جمهوری عنوان کرد: مردم استان ایلام نشان داده اند که تفکرات اصلاح طلبی دارند و بنده مهمترین دغدغه خود را حل مشکلات مردم می دانم.

وی ادامه داد: در دوران اصلاحات به مسائل مهم کشور از جمله بیکاری، گرانی و تورم توجه ویژه شد و معیشت مردم بسیار بالا و خوب بود و توانستیم سالانه 700 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کینم و این کارنامه نشان می دهد در عملی کردن وعده های خود مصمم هستیم.

عارف عنوان کرد: یکی از مسائلی که کشور و استان ایلام را آزار داده است بحث آلودگی هوا و گرد و غبار بوده که این مسئله را از طریق دیگر کشورهای همسایه به طور جدی پیگیری می کنم.

وی افزود: هدفمند کردن یارانه ها راهی در جهت کمک به افزایش تولید و افزایش قدرت خرید مردم به خصوص اقشار ضنعیف است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

عارف بیان داشت: باید مباحث مهمی از جمله نگاه فرهنگی به مسائل فرهنگی، اولویت قرار دادن مشکلات مردم، احترام به آزادی بیان، احترام به قانون اساسی برای پیشرفت کشور تلاش کرد و بنده این به این مسائل توجه ویژه دارم.

وی گفت: مردم باید در 24 خردادماه حضور حماسی در پای صندوقهای رای داشته باشد و بزرگرتین رقیب خود را در انتخابات شرکت نکردن مردم می دانم.