طرح نشاط معنوی در 35 بقعه متبرکه رودسر برگزار می شود

عبدالحمید مهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای این طرح را در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان درمقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ذکر کرد و افزود: عمده مباحث قرآنی، حفظ قرآن کریم، آموزش قرآن، روخوانی، روان خوانی، ترجمه مفاهیم، اعتقادات، داستان های ائمه معصومان(ع) و پیامبران، احکام و نیز سه کتاب درسی الفبا تا خدا دوره ابتدایی، کتاب سی راه سی نشانه دوه راهنمایی و کتاب نردبان ها و پرتگاه های زندگی دوره متوسطه است.

وی اظهار داشت: این کلاس ها از دهه اول تیر ماه آغاز و به مدت 50 روز ادامه خواهد داشت و در این زمینه 12 نفر از مبلغان اعزامی از قم و یک نفر دانشجوی علوم قرآن و حدیث وظیفه آموزش این افراد را برعهده دارند.

کارشناس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش با بیان اینکه به تربیت صحیح فرزندان در دین مبین اسلام توجه ویژه ای شده است، گفت: خانواده نقش موثری در تربیت فرزندان دارد و باید از این امر ارزنده در راستای ترویج اندیشه های والا در جامعه بهره گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه تربیت مبتنی بر ارزش های دین اسلام می تواند آینده ای درخشان را برای فرزندان فراهم آورد، افزود: خانواده ها باید به جای توجه فراوان به مادیات، به تربیت فرزندان توجه داشته و بر روی آن اهتمام ورزند که علاوه بر سعادتمندی فرزندان در آینده زمینه ساز ماندگاری نام نیک والدین نیز خواهد شد.

مهرزاد یادآور شد: هیچ فرزندی بدون تربیت صحیح و سازنده خانواده به جایی نمی رسد که بدین منظور خانواده ها باید به این امر مهم و اساسی توجه ویژه ای داشته باشند.