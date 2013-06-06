وقوع تصادف مرگبار در محور زنجان - قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالعلی رشتیانی ، افزود: در ساعت 6:10 صبح امروز مامواران پلیس راه "زنجان-قزوین" از وقوع یک حادثه مرگبار رانندگی در کیلومتر 38 این محور مطلع و بلافاصله به محل اعلامی اعزام شدند.

وی اظهار داشت: این خودرو که در لاین شمالی اتوبان "زنجان-قزوین"در حرکت بود حدود 38 کیلومتری این محور واژگون و منجر به این حادثه دلخراش رانندگی شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: مامواران با حضور در محل با صحنه دلخراشی مواجه شدند که در یک طرف جسد خانمی 35 ساله به نام طاهره هاتفی ودرطرف دیگر یک کودک یک ساله به نام "محمدحسین ثنایی "که مادر وفرزند بودند روبروشدند .

رئیس پلیس راه زنجان تصریح کرد:راننده این خودرو به نام "اسماعیل ثنایی "37ساله به همراه سرنشین دیگر خودرو به نام "سعیده ثنایی " 8 ساله مجروح که با همکاری عوامل پلیس راه به مراکز درمانی منتقل که متاسفانه به علت جراحت شدید جان باختند و در این راستا زندگی اعضای خانواده چهار نفره خاموش شد.

سرهنگ رشتیانی،با بیان اینکه کارشناسان علت این حادثه را خواب آلودگی و عدم توانایی راننده اعلام کردند افزود: متاسفانه غفلت و بی توجهی برخی از رانندگان به توصیه های پلیس ، حوادث جبران ناپذیری را دامن می زند .

وی، در ادامه ، ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه دلخراش از تمام رانندگان خواست حین خستگی و خواب آلودگی از رانندگی خودداری کرده و با رعایت مقرارات راهنمایی و رانندگی از تکرار این گونه حوادث جلوگیری کنند.