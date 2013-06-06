انتخابات رزمایش ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه هیئت اجرایی انتخابات افزود: به طور کلي گزينش اصلح افرادي از جامعه توسط ملت تلقي مي شود که براي تحقق اين امر بايد امکانات و محيط مناسب و مساعد، از سوي دستگاه هاي اجرايي و نظارتي مهيا شود.

فرماندار اظهار داشت: ملت ايران در هيچ موقعي نسبت به انتخابات که يک امر مهم بوده بي تفاوت نبودند و حضور پرشکوه داشته اند.

وي افزود: در اين سالها يکي از فعاليتهايي که در راستاي تقويت نظام مقدس جمهوري ايران صورت گرفته و مردم آن را مهم تلقي کرده و حضور خوبي داشته اند انتخابات بوده است.

وي اضافه کرد: بايد با حضور در انتخابات سکته سياسي بر دشمنان وارد کنيم و آنان را که از راه هاي مختلف در جهت ضربه زدن به اين انتخابات هستند ناکام بگذاريم.

کی پور گفت: مردم شهرستان علي آبادکتول بارها با حضور در انتخابات و ديگر عرصه هاي سياسي و اجتماعي، ولايتمداري و علاقمندي خود را به نظام و انقلاب ثابت کردند و بار ديگر در روز 24 خرداد اين علاقه مندي و ارادت خود را به نظام و انقلاب و رهبري تقويت خواهند کرد.

فرماندار علی آبادکتول افزود: تمامي مقدمات براي تأمين امنيت انتخابات و ستادهاي انتخاباتي انديشيده شد و انتخابات در شهرستان علي آبادکتول در يک فضاي خوب با آرامش و امنيت کامل برگزار مي شود.