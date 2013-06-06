مقدمات برگزاری انتخابات باشکوه در کرمانشاه فراهم است

هومان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز تبلیغات رسمی نامزدهای تبلیغات شوراهای اسلامی شهر و روستا از صبح پنج شنبه خبرداد و افزود: این تبلیغات از صبح امروز 5 شنبه آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد و از 24 ساعت پیش از زمان برگزاری آرا به اتمام و ممنوع اعلام می شود.

بهرامی گفت: در مجموع 8 هزار و 635 نفر در در استان کرمانشاه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا داوطلب شدند که از این تعداد یک هزار و 73 نفر مربوط به شهرها و هفت هزار و 562 نفر مربوط به شوراهای روستایی هستند.

وی افزود: در این دوره شوراهای روستاها تا 1500 نفر جمعیت سه نفره و بیش از آن پنج نفره خواهد بود.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه از افزایش 300 شعبه اخذ رای نسبت به انتخابات قبلی ( مجلس شورای اسلامی) در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: در انتخابات آتی یک هزار و 827 شعبه، آرای مردم استان کرمانشاه را اخذ می کنند.

بهرامی، از فراهم بودن مقدمات برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان خبرداد و گفت: برای برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 24 خرداد تدابیر لازم در استان اندیشیده شده است.

وی گفت: مقدمات برگزاری انتخابات شوراها که 24 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود در استان فراهم شده و برای برگزاری همزمان هر دو انتخابات آماده ایم.

وی، از حضور بیش از 30 تا 32 هزار نفر در برگزاری انتخابات آتی در استان کرمانشاه خبرداد.

بهرامی افزود: متولدین 24 خرداد سال 74 با 18 سال تمام می توانند با در دست داشتن شناسامه و کارت ملی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کنند.

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان ملت ایران را ملتی حماسه آفرین دانست و گفت: به طور مسلم این ملت و خصوصا مردم ولایتمدار و پایبند به آرمان های انقلاب استان کرمانشاه این بار نیز حضور پررنگ در صحنه انتخابات خواهند داشت و حماسه ای عظیم چون 20 مهر 90 طي سفر رهبر معظم انقلاب به استان كرمانشاه، خلق خواهند کرد.

