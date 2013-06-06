احتمال کناره گیری عارف به نفع روحانی/ انتقاد از نابودی جنگل های شمال

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح پیش از ظهر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه مازندران در ساری اظهار داشت: هفته آینده برای اعضای ستاد دکتر روحانی سرنوشت ساز است.

وی افزود: حجت الاسلام روحانی به دلیل شرایط خاص حاکم در کشور، نامزد انتخابات یازدهم ریاست جمهوری شده است.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران با اشاره به اینکه این نامزد ریاست جمهوری مورد حمایت جدی آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام سید محمد خاتمی است، تصریح کرد: امیدواریم در هفته آینده از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی فراخوانی در حمایت از دکتر روحانی صادر شود.

فلاح با بیان اینکه روحانی بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در استانها و موفقیت در مناظره ها دارای کارنامه موفقی بوده است، یادآور شد: این نامزد انتخابات در خط امام و رهبری بوده و نقشی اثرگذار در مبارزات انقلاب داشته است.

وی با اعلام اینکه با بررسی های صورت گرفته در ستاد مرکزی، شنیده شده دکتر عارف بر اساس قولی که به آقای خاتمی داده به نفع دکتر روحانی کناره گیری می کند، افزود: امیدواریم در این صورت، موج بسیاری از نخبگان جامعه از نامزدی روحانی حمایت کنند.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران با اعلام در پیش بودن سفر روحانی، به استان، اظهار داشت: این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یکشنبه ظهر از طریق رامسر وارد مازندران می شود.

فلاح با بیان اینکه دکتر روحانی در شهرهای غربی استان سخنرانی هایی خواهد داشت، افزود: این نامزد انتخابات سخنرانی رسمی خود با مردم شهرهای استان را در ساعت 20 شب در حسینیه چهاردانگه ای های ساری واقع در بلوار کشاورز خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ستادهای شهرستانی و استانی دکتر روحانی در استان شکل گرفته است، اظهار داشت: این نامزد ریاست جمهوری هم اکنون در بسیاری از بخش های استان دارای ستاد است.

وی با بیان اینکه روحانی از فعالان سیاسی دولت های خاتمی و هاشمی بوده است، افزود: بر اساس نظر سنجی ها بسیاری از حامیان دو شخصیت فوق، از دکتر روحانی در انتخابات حمایت خواهند کرد.

معاون وزیر جهاد سازندگی دولت سازندگی با اشاره به برنامه های این نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای مازندران، گفت: مازندران استان کشاورزی و قطب کشاورزی کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی و توجه به تولیدات بخش کشاورزی در رئوس مهم ترین برنامه های روحانی در مازندران است، تصریح کرد: با تدوین برنامه اصولی در تولیدات کشاورزی، شاهد رشد دو برابری درآمد کشاورزان استان خواهیم بود.

فلاح با انتقاد از بالا بودن ضریب ضایعات محصولات کشاورزی در استان، افزود: در صورت حمایت از صنایع تبدیلی، بهره وری تولید در استان بالا رفته و درآمد کشاورزان چندین برابر خواهد شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای اخیر مصرف محوری بر تولید محوری در بخش کشاورزی غلبه کرده است، تصریح کرد: واردات بی رویه محصولات کشاورزی در فصل برداشت محصولات زارعان سبب شد تا درآمدهای این فعالان اقتصادی صرف سرمایه گذاری چینی ها و هندی ها شود.

رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در مازندران با اعلام اینکه متاسفانه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و مبارزه با آفات و تامین نهاده های کشاورزی در سالهای اخیر جدی گرفته نشده است، افزود: بر این اساس بوده که اقتصاد کشاورزی در استان مازندران رونق نداشته است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت سازندگی با تاکید بر اجرای صحیح طرح های جنگل کاری و جنگل داری در استان های شمالی کشور، اظهار داشت: به دلیل نبود برنامه مدون در طرح های فوق، هر روز شاهد نابودی بخش اعظمی از منابع طبیعی و جنگل های خطه شمال کشور هستیم.

