قاليباف عمل گرا است/ حركت بر اساس مباني و موازين اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مشير، ظهر پنچشنبه در همايش بانوان حامي محمد باقر قاليباف اظهار كرد: عده اي قاليباف را تكنوكراتي مي دانند كه به جدايي دين از سياست معتقد است اما اين خلاف واقعيت و منش او است.

وي تصريح كرد: مخالفان سعي مي كنند با اصطلاح تكنوكرات قاليباف را تخريب كنند در حالي كه او عمل را جدايي از دين نمي داند.

رسيدگي به وضعيت آموزش و پرورش

وي با اشاره به رسيدگي به وضعيت آموزش پرورش، بيان كرد: يكي از اولويت هاي قاليباف رسيدگي به وضعيت آموزش و پرورش و معلمان است زيرا اين قشر تاثير مستقيمي بر امور تربيتي جامعه و پرورش جوانان و نوجوانان دارند.

مشاور امور بانوان شهردار تهران تصريح كرد: اشتغال بانوان نيز يكي ديگر از اولويت هايي است كه در برنامه هاي قاليباف قرار دارد زيرا او به ايفاي نقش بانوان در جامعه وارتقاء جايگاه زنان معتقد است.

مشيردر بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه در طول تاريخ بشريت و از زمان بعثت حضرت رسول دغدغه همه انسان ها شكل گيري حكومت اسلامي بر اساس شريعت ديني بوده است، گفت: نظام اسلامي بر مبناي حكومتي ديني همراه با ارزشهاي اسلامي و انساني شكل گرفته بنابراين اين نظام ميراثي گرانقدر است كه در شرايط فعلي بايد درك و شناخته شود چرا كه اگر اين حكومت رانشناسيم ناشكري بزرگ به درگاه خداوند است.

حضور بانوان در عرصه سياسي

وي تصريح كرد: انسان هميشه در زندگي بايد در مبارزه و جهاد باشد بنابراين بر يكايك ملت واجب است كه قدر اين زمان را بدانند و خون شهيدان را پاس بدارند.

مشير با اشاره به حضور و مشاركت بانوان در شهرداري تهران، تصريح كرد: با ياري خداوند و نگاه رهبري تلاش شد تا در شهرداري تهران ساختار متنوعي براي حضور بانوان شكل بگيرد و اين حضور در عرصه خواست و مطالبه معظم معظم رهبري بود.

مشاور امور بانوان شهردار تهران تاكيد كرد: مشاركت و حضور بانوان در تمامي عرصه ها به ويژه صحنه سياسي افتخار آفرين است زيرا مشاركت بانوان مي تواند بسترسار تحقق حماسه سياسي در معناي واقعي خود باشد.

وي حضور زنان را در عرصه هاي سياسي ارزشمند دانست و افزود: امروز بانوان فرهيخته مي توانند در تحقق حماسه سياسي نقش آفرين باشند و براي رسيدن به مطالبات و خواسته هاي خود افكار و نظرات گوناگون را مديريت كنند.